Мобильная связь: МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

17.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о строительстве базовой станции в селе Усугли. По данным оператора, скорость мобильного интернета для жителей теперь может достигать 120 Мбит/с. На БС задействованы средне- и высокочастотные диапазоны LTE.

Специалисты также модернизировали сеть в соседнем селе Верх-Усугли, увеличив скорости до 80 Мбит/с. Расширена территория действия технологии VoLTE.

«Расширение сети открывает новые возможности для образования, работы, а также развития населенного пункта», – прокомментировала директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.

© Алексей Бойко, MForum.ru

