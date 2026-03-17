Мобильная связь: МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

17.03.2026,
МегаФон сообщает о строительстве базовой станции в селе Усугли. По данным оператора, скорость мобильного интернета для жителей теперь может достигать 120 Мбит/с. На БС задействованы средне- и высокочастотные диапазоны LTE.
Специалисты также модернизировали сеть в соседнем селе Верх-Усугли, увеличив скорости до 80 Мбит/с. Расширена территория действия технологии VoLTE.
«Расширение сети открывает новые возможности для образования, работы, а также развития населенного пункта», – прокомментировала директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.
Публикации по теме:
18.02. МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский
15.01. МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска
19.12. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите
15.12. МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету
04.12. МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске
12.11. МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука
07.11. МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское
24.10. МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа
17.09. МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем
04.09. МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень
12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data
06.08. МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе
02.07. МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске
18.06. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска
05.06. МегаФон в Забайкальском крае - проведена перенастройка сети
15.05. Сеть LTE появилась в Агинском дацане Забайкальского края
05.05. МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа
13.02. МТС в Забайкалье - оператор улучшил сеть LTE в селе Вершино-Шахматинское
10.02. МТС в Забайкальском крае - МТС развернула БС в западной части Краснокаменска
16.01. МТС в Забайкальском крае - базовые станции запущены в селах Зугалай и Ушмун
17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов
17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети
17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли
17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване
17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H