Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска

15.01.2026,
Специалисты МТС обновили телеком-оборудование в районе проспекта им. Покровского и вблизи проспекта Шахтёров. Для жителей второго микрорайона, посетителей и сотрудников образовательных, спортивных учреждений, парков, скверов и торговых центров скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, - утверждает пресс-служба оператора. В восточной части города новое качество связи стало доступно жителям микрорайонов «Солнечный, «Южный» и в садовых товариществах.
Краснокаменск - крупный промышленный город Забайкалья, он известен среди спелеологов и путешественников. Недалеко от населённого пункта расположена Соктуй-Милозанская пещера с восемью гротами и множеством различных ходов и лазов, гора Аргалитуй, формой напоминающая лягушку, и провал Крутая Топока - природный кратер в форме чаши с идеально ровными краями.
«В Краснокаменске плотная городская застройка и густонаселённые жилые микрорайоны. Чтобы жителям было комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами, а туристам путешествовать, мы развиваем и обновляем сетевую инфраструктуру в крае. Так, перед новогодними праздниками мы улучшили связь в столице Забайкальского края Чите и населенных пунктах Краснокаменского, Красночикойского, Газимуро-Заводского, Петровск-Забайкальского и Агинского Бурятского округов. Теперь жители могут решать повседневные вопросы, оформлять онлайн необходимые документы и субсидии, пользоваться социальными и образовательными сервисами, не выезжая в краевой или районный центр», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
