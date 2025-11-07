Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское

07.11.2025, MForum.ru

МТС обновила сети LTE в поселке Агинское Агинского Бурятского округа. Как заявляет оператор улучшено покрытие, выросла емкость сети, на 30% выросли средние скорости мобильного интернета.

«Посёлок известен не только сакральными местами, но и различными международными научными конференциями. Одна из таких – «Наследие Чингисхана» - состоялась совсем недавно и собрала учёных и деятелей культуры из России, Монголии и Китая. В преддверии мероприятия мы заранее позаботились об улучшении сети, добавив качественные параметры – покрытие, ёмкость и скоростные характеристики, чтобы жители и гости посёлка Агинское могли пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Мы продолжаем и далее развивать мобильную сеть в Забайкалье в том числе и Агинском Бурятском округе. Так, ранее была запущена сеть LTE на территории Агинского дацана, а также в сёлах Могойтуйского и Дульдургинского округов», – рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ежегодно более 60 тысяч туристов из Забайкалья, регионов России и зарубежных стран приезжают в Агинский Бурятский округ, для участия в гастрофестивалях и культурных, спортивных и научных мероприятиях, посещают священные для буддистов места, одно из таких – Агинский дацан. Крупный буддийский храмовый комплекс в России находится недалеко от посёлка Агинское. На его территории расположена буддийская академия, богатая библиотека рукописей и ксилографов, а также одна из самых высоких ступ в России – «Юндэн Чойдон» («Ступа примирения»).

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Забайкальский край МТС развитие сетей

--