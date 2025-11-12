Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука

12.11.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что обеспечено устойчивое покрытие мобильной сети на территории бальнеологического санатория «Кука» в Забайкальском крае. Сверхчёткая связь и скоростной мобильный интернет МТС доступен на всей территории экокурорта, известного в Забайкалье и за его пределами благодаря оздоровительным процедурам и источнику минеральной воды. На 26 гектарах хвойного леса расположены водоёмы с пляжной зоной, спортивные и детские площадки, СПА-центр и экотропы различной протяженности и сложности.

«В развитии телеком-инфраструктуры в Забайкалье, мы уделяем также большое внимание популярным туристическим локациям и маршрутам. Санаторий «Кука» один из таких, только за прошлый год курорт посетили более 12 тысяч человек. Теперь сотрудники и многочисленные туристы могут отдыхать, проходить оздоровление и быть всегда на связи с МТС, а жители села Кука пользоваться сервисами госуслуг, удаленно учиться, работать или вести бизнес-проекты», – рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Историческая справка

Экокурорт «Кука» называют еще «маленькой Швейцарией» Забайкалья. Расположенный в 70 километрах от краевой столицы Читы, забайкальская здравница предлагает более 20 лечебно-оздоровительных программ, кемпинг, экскурсии по экомаршрутам. Минеральная вода «Кука» известна целебными свойствами с XIX века, она содержит множество различных микроэлементов. Её особенность - на выходе из источника её температура составляет 3°C, поэтому для лечения вода подогревается до необходимой температуры.

