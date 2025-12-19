Развитие сетей: МТС в Читинской области - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите

MForum.ru
19.12.2025,
МТС завершила работы по модернизации сетей LTE в нескольких микрорайонах Читы. Оператор сообщает, что проведенные работы позволили улучшить покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла на четверть.
По данным компании, специалисты МТС установили дополнительное сетевое оборудование и улучшили качественные параметры сети LTE в преддверии новогодних праздников. Скорость мобильного интернета возросла в центре Читы на улицах Горбунова, Набережная, набережная Дмитрия Завалишина, а также в районах с плотной многоквартирной и коттеджной жилой застройкой: второй микрорайон посёлка Текстильщики, микрорайон «Отрадный», «Чистые Поляны», «Мирный», в районе улицы 2-я Задорожная, снт «Энергетика №15 ТЭЦ-1».
«В новогодние праздники объём мобильного трафика и, соответственно, нагрузка на сеть традиционно вырастают почти в два раза. Жители стараются созвониться с близкими, отправить поздравление или записать праздничное видео друзьям. Запустив дополнительное телеком-оборудование, мы увеличили ёмкость канала LTE и скорость мобильного интернета», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
--
теги: телеком развитие сетей Забайкальский край МТС
--
Публикации по теме:
