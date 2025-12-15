Развитие сетей: МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету

15.12.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования в селе Хохотуй Петровск-Забайкальского округа. Благодаря проведенным работам на всей территории населённого пункта, где проживает более полутора тысяч человек, скорость мобильного интернета по данным компании в среднем выросла на 30%.

Село расположено на Транссибирской магистрали и федеральной автодороге «Байкал». Название села происходит по одной из версий от бурятского слова «береза», которых вблизи населенного пункта большое количество. Необычное название позволило селу Хохотуй занять второе место на конкурсе самых смешных названий населённых пунктов, уступив совсем немного лидеру – Мутному Материку из Республики Коми.

«МТС проводит большую работу по развитию телеком-инфраструктуры в Забайкалье, уделяя внимание как крупным городам, так и небольшим населённым пунктам региона. Комфортный отдых невозможен без доступа без доступа к сети, поэтому мы улучшаем телеком-оборудование, чтобы сельчане и отдыхающие были на связи, могли поделиться в соцсетях яркими фото и видео красот Забайкалья», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

теги: развитие сетей Забайкальский край МТС

