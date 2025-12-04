Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

04.12.2025, MForum.ru

В этих двух городах Забайкальского края живут 66 тысяч человек. На городские базовые станции, по данным МегаФон, добавили оборудование для поддержки низкочастотного слоя LTE сети оператора. Это позволило нарастить площадь покрытия и возможности пользования сети в помещениях.

В Краснокаменске стала более надёжной голосовая связь, благодаря замене оборудования на станции. Теперь даже в моменты пиковых нагрузок на инфраструктуру, можно будет в любой момент позвонить или принять вызов.

«Мы видим, что телеком-услуги становятся всё более востребованными у городского населения. Только за текущее второе полугодие объём передачи интернет-данных среди жителей крупных населённых центров увеличился на 16%, а голосовой трафик – на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Наши специалисты продолжают активно улучшать сеть в городах. В этом году строительство и модернизация оборудования прошли в Нерчинске, Краснокаменске, также в Могоче и Чите. Уже определяем планы развития на следующий год», – прокомментировала Мария Крылова, директор МегаФона в Забайкальском крае.

