Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

04.12.2025, MForum.ru

В этих двух городах Забайкальского края живут 66 тысяч человек. На городские базовые станции, по данным МегаФон, добавили оборудование для поддержки низкочастотного слоя LTE сети оператора. Это позволило нарастить площадь покрытия и возможности пользования сети в помещениях.

В Краснокаменске стала более надёжной голосовая связь, благодаря замене оборудования на станции. Теперь даже в моменты пиковых нагрузок на инфраструктуру, можно будет в любой момент позвонить или принять вызов.

«Мы видим, что телеком-услуги становятся всё более востребованными у городского населения. Только за текущее второе полугодие объём передачи интернет-данных среди жителей крупных населённых центров увеличился на 16%, а голосовой трафик – на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Наши специалисты продолжают активно улучшать сеть в городах. В этом году строительство и модернизация оборудования прошли в Нерчинске, Краснокаменске, также в Могоче и Чите. Уже определяем планы развития на следующий год», – прокомментировала Мария Крылова, директор МегаФона в Забайкальском крае.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Забайкальский край

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука / MForum.ru

07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское / MForum.ru

24.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа / MForum.ru

17.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем / MForum.ru

04.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: