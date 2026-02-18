Мобильная связь: МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский

18.02.2026, MForum.ru

МТС обновил оборудование сети и подключило еще один частотный "слой" сети LTE в поселке Ключевский Забайкальского края. Благодаря проведённым работам скорость мобильного интернета выросла на 15%, улучшилось покрытие и ёмкость сети LTE.

«В Забайкальском крае ведётся постоянная работа по обновлению и улучшению качества мобильной сети», - говорит директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Краткая справка

Ключевский – небольшой посёлок в Могочинском округе с населением более 800 человек. Расположенный в бассейне золотоносной реки Желтуга (левый приток Шилки), на юго-восточных отрогах Амазарского хребта. Расположенный недалеко от административной границы с Амурской областью, посёлок возник в связи с разработкой Ключевского месторождения золота. Расстояние между посёлком Ключевский и краевой столицей Забайкалья по прямой составляет 430 км, а по автомобильной дороге 550 км.

теги: МТС Забайкальский край развитие сетей мобильная связь

