Анонсы: Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05.2026, MForum.ru

Индийский производитель Lava расширил свою линейку защищённых смартфонов Shark. После прошлогодних моделей Shark 4G (март) и Shark 5G (май) компания анонсировала Lava Shark 2. Новинка поддерживает сети пятого поколения и работает на процессоре Unisoc T8200.

Смартфон оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной (расширяется картой microSD до 1 ТБ). Из коробки Shark 2 работает на Android 16 без рекламы и предустановленного «мусора» — это давняя фишка Lava, которая выделяет бренд на фоне конкурентов. Производитель обещает одно крупное обновление ОС и два года патчей безопасности.

Телефон получил 6.75-дюймовый HD+ экран с частотой 120 Гц. Фронтальная камера на 5 МП спрятана в каплевидном вырезе. Основной модуль сзади — 13 МП.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку до 18 Вт, но в комплекте идёт адаптер только на 10 Вт — типичная экономия для ультрабюджетного сегмента. Защита от пыли и брызг — IP64, есть боковой сканер отпечатков и классический разъём 3.5 мм.

Цвета: Sonar Gold и Arya Blue. Цена — 11 999 рупий (около 145 долларов). Продажи стартуют 10 июня в офлайн-магазинах Индии. В рамках послепродажного обслуживания Lava предлагает услугу «Бесплатный ремонт на дому», что для бюджетного сегмента редкость.

Lava Shark 2 — это честный бюджетный 5G-смартфон для индийского рынка. Компания снова делает ставку на чистый Android и отсутствие рекламы — конкурентам (Xiaomi, Realme, Samsung) до такого подхода далеко. 6000 мАч и 120 Гц — отличные характеристики за 145 долларов.

Платить приходится слабым процессором (Unisoc T8200), посредственными камерами и медленной зарядкой (10 Вт в комплекте). Также стоит отметить, что обещано всего одно обновление Android — это слабовато для 2026 года.

Тем не менее, Shark 2 — отличный вариант для тех, кому нужен надёжный телефон с большой батареей, чистым софтом и 5G, но без переплат. Офлайн-продажи и бесплатный ремонт на дому — весомые аргументы в Индии, где сервис зачастую хромает. Если Lava сможет масштабировать эту модель и предложить что-то подобное в других странах, успех не заставит себя ждать. Пока же — ещё один шаг Lava к укреплению позиций на домашнем рынке.