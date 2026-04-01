Анонсы: Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

MForum.ru
01.04.2026,
Компания Lava представила новый смартфон Bold N2 Pro, который приходит на смену обычному Bold N2, вышедшему месяц назад. Но есть нюанс: Pro-версия оказалась меньше, дешевле и с более слабой защитой, чем базовая модель.
Bold N2 Pro построен на процессоре Unisoc T7250 — 12-нанометровом чипе с ядрами Cortex-A75 и A55, графикой Mali-G57 и модемом LTE. Оперативной памяти 4 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Это единственная доступная конфигурация.
Экран — 6.67-дюймовый LCD с частотой обновления 120 Гц и разрешением 720p+. Батарея — 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт, но в комплекте идет только медленный 10-ваттный блок питания.
Камеры: основная на 50 МП и фронтальная на 8 МП. Защита от пыли и воды — IP54.
Работает устройство под управлением Android 15. Lava обещает одно обновление ОС и два года патчей безопасности — Android 17 новинка не увидит.
Теперь самое интересное. Обычный Bold N2 (без приставки Pro) получил:
То есть Pro дешевле, компактнее и быстрее, но хуже защищен
Lava Bold N2 Pro — один из самых странных продуктов в бюджетном сегменте. Обычно "Pro" означает улучшенные характеристики и более высокую цену. Здесь же мы видим обратную картину: меньший экран, более слабая защита, но более быстрый процессор и лучшие камеры. И цена при этом ниже.
Вероятно, Lava просто выпустила два устройства для разных аудиторий под почти одинаковыми именами. Bold N2 — для тех, кому важен большой экран и защита. Bold N2 Pro — для тех, кому нужна производительность и камеры получше, причем в более компактном корпусе и за меньшие деньги.
Путаница в названиях может сыграть злую шутку с покупателями, которые будут искать "Pro" и ожидать, что это однозначно лучше во всем. Но в целом оба аппарата остаются в бюджетном сегменте до 10 000 рупий, и выбор между ними сводится к приоритетам: размер экрана и защита против производительности и камер.
Насколько успешной окажется такая стратегия, покажут продажи. Но как минимум Lava удалось привлечь внимание — пусть и неоднозначное.
© Антон Печеровый,
