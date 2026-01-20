Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом

Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом

20.01.2026, MForum.ru

На фоне глобализованного рынка, где доминируют китайские гиганты, индийский бренд Lava продолжает отстаивать свою нишу, делая ставку на локальное производство и смелые дизайнерские эксперименты. И смартфон Lava Blaze Duo 3 — прямое тому доказательство.

Устройство не просто наследует главную фишку оригинальной модели 2024 года — второй тыловой экран, но и пытается упаковать эту концепцию в более современную и сбалансированную аппаратную платформу.

1.6-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели выполняет функции интеллектуального виджета. Он работает как пульт управления музыкой, показывает уведомления и служит удобным видоискателем для селфи на основную 50 МП камеру, превращая её во фронтальную.

Основной дисплей – 6.67-дюймовая AMOLED-панель разрешением Full HD+ с высокой частотой 120 Гц. По сути эта комбинация, которая уже становится стандартом для среднего сегмента, но в индийских реалиях всё ещё воспринимается как преимущество.

Внутри Lava Blaze Duo 3 достаточно свежий чипсет MediaTek Dimensity 7060, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ накопителя UFS 3.1. Эта связка, особенно тип памяти, выгодно отличает устройство от многих конкурентов в своём ценовом диапазоне, которые часто экономят именно на скорости хранения данных.

Устройство работает на Android 15 с обещанием обновления до Android 16 и получения двух лет патчей безопасности. Хотя, на фоне уровня программной поддержки смартфонов Samsung это выглядит бледно. В комплекте также идёт набор «приятных дополнений»: стереодинамики, сканер отпечатков в экране, ИК-порт для управления техникой и защита от влаги и пыли по стандарту IP64.

Несмотря на второй экран, производителям удалось сохранить тонкий профиль — толщина новинки всего 7.5 мм. Внутри разместился аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Среди интерфейсов присутствуют USB Type-C, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Lava Blaze Duo 3 оценивается в 16 999 индийских рупий (около $205) за единственную версию 6/128 ГБ в цветах Imperial Gold и Moonlight Black. Продажи уже стартовали на Amazon India.

С Blaze Duo 3 Lava, вместо того чтобы напрямую соревноваться в «гонке характеристик» или ценовых войнах с Xiaomi и Realme, предлагает альтернативу с узнаваемой «фишкой» — полезным вторым экраном. Это маркетинговый ход, направленный на создание эмоциональной связи и узнаваемости продукта.

Покупатель за $200 получает не просто очередной смартфон, а устройство с элементом новизны и разговорной особенностью, подкреплённое актуальными базовыми характеристиками. Это стратегия, которая позволяет Lava не растворяться на фоне глобальных гигантов, а занимать свою, пусть и узкую, но устойчивую нишу на домашнем рынке, напоминая, что иногда успех определяется не только соотношением цены и характеристик, но и умением предложить небанальный опыт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

