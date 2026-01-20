Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом

MForum.ru
20.01.2026,
На фоне глобализованного рынка, где доминируют китайские гиганты, индийский бренд Lava продолжает отстаивать свою нишу, делая ставку на локальное производство и смелые дизайнерские эксперименты. И смартфон Lava Blaze Duo 3 — прямое тому доказательство.
Устройство не просто наследует главную фишку оригинальной модели 2024 года — второй тыловой экран, но и пытается упаковать эту концепцию в более современную и сбалансированную аппаратную платформу.
1.6-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели выполняет функции интеллектуального виджета. Он работает как пульт управления музыкой, показывает уведомления и служит удобным видоискателем для селфи на основную 50 МП камеру, превращая её во фронтальную.
Основной дисплей – 6.67-дюймовая AMOLED-панель разрешением Full HD+ с высокой частотой 120 Гц. По сути эта комбинация, которая уже становится стандартом для среднего сегмента, но в индийских реалиях всё ещё воспринимается как преимущество.
Внутри Lava Blaze Duo 3 достаточно свежий чипсет MediaTek Dimensity 7060, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ накопителя UFS 3.1. Эта связка, особенно тип памяти, выгодно отличает устройство от многих конкурентов в своём ценовом диапазоне, которые часто экономят именно на скорости хранения данных.
Устройство работает на Android 15 с обещанием обновления до Android 16 и получения двух лет патчей безопасности. Хотя, на фоне уровня программной поддержки смартфонов Samsung это выглядит бледно. В комплекте также идёт набор «приятных дополнений»: стереодинамики, сканер отпечатков в экране, ИК-порт для управления техникой и защита от влаги и пыли по стандарту IP64.
Несмотря на второй экран, производителям удалось сохранить тонкий профиль — толщина новинки всего 7.5 мм. Внутри разместился аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Среди интерфейсов присутствуют USB Type-C, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.
Lava Blaze Duo 3 оценивается в 16 999 индийских рупий (около $205) за единственную версию 6/128 ГБ в цветах Imperial Gold и Moonlight Black. Продажи уже стартовали на Amazon India.
С Blaze Duo 3 Lava, вместо того чтобы напрямую соревноваться в «гонке характеристик» или ценовых войнах с Xiaomi и Realme, предлагает альтернативу с узнаваемой «фишкой» — полезным вторым экраном. Это маркетинговый ход, направленный на создание эмоциональной связи и узнаваемости продукта.
Покупатель за $200 получает не просто очередной смартфон, а устройство с элементом новизны и разговорной особенностью, подкреплённое актуальными базовыми характеристиками. Это стратегия, которая позволяет Lava не растворяться на фоне глобальных гигантов, а занимать свою, пусть и узкую, но устойчивую нишу на домашнем рынке, напоминая, что иногда успех определяется не только соотношением цены и характеристик, но и умением предложить небанальный опыт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru