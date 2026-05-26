Слухи: Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

Huawei официально объявила дату презентации серии nova 16 в Китае — 1 июня. Вместе со смартфонами компания также покажет планшет MatePad Pro Max, который дебютировал на глобальном рынке ранее в этом месяце.

Линейка nova 16 будет включать четыре модели: nova 16, nova 16 Pro, nova 16z и nova 16 Ultra. В Китае уже стартовал приём предварительных заказов.

Дизайн nova 16 Pro и Ultra выполнен в едином ключе: прямоугольный островок камеры вмещает в себя два больших круглых модуля — там размещены три сенсора и светодиодная вспышка. Для Pro-версии на тизерах показаны цвета Sky Blue и Iridescent.

Стандартная nova 16 получит двойную основную камеру, но сохранит общую стилистику. Модель nova 16z выделяется отдельным капсуловидным блоком камер с двумя сенсорами и двумя вспышками.

Фронтальная часть тоже отличается: Pro и Ultra получат сдвоенную камеру в капсуловидном вырезе, в то время как стандартная nova 16 и модель 16z довольствуются одиночным отверстием под селфи-камеру.

Согласно недавним утечкам, nova 16 Ultra должна стать флагманом серии. Ей приписывают 6.84-дюймовый LTPO-дисплей, чип серии Kirin 9 (возможно, Kirin 9010 или 9020), батарею на 7000 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1.3 дюйма. Это уже уровень если не ультра-флагманов, то очень близко к нему.

Huawei вновь делает ставку на дизайн и узнаваемость. Капсуловидный вырез у старших моделей — это дань уважения собственному фирменному стилю (не путать с Dynamic Island).

Серия nova всегда позиционировалась как более молодёжная и доступная по сравнению с Pura и Mate. Сейчас же, на фоне ограничений, Huawei, похоже, пытается подтянуть характеристики nova-серии ближе к топу, чтобы привлечь больше покупателей.

Особенно интересно будет посмотреть на nova 16 Ultra с её 7000 мАч и большим сенсором камеры в более доступном корпусе. Пока же остаётся ждать 1 июня — тогда и узнаем точные спецификации и цены. Но судя по тизерам, Huawei готовит очень сильное обновление линейки.