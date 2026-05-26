Слухи: Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

MForum.ru

Слухи: Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05.2026, MForum.ru

Huawei официально объявила дату презентации серии nova 16 в Китае — 1 июня. Вместе со смартфонами компания также покажет планшет MatePad Pro Max, который дебютировал на глобальном рынке ранее в этом месяце.

Линейка nova 16 будет включать четыре модели: nova 16, nova 16 Pro, nova 16z и nova 16 Ultra. В Китае уже стартовал приём предварительных заказов.

Дизайн nova 16 Pro и Ultra выполнен в едином ключе: прямоугольный островок камеры вмещает в себя два больших круглых модуля — там размещены три сенсора и светодиодная вспышка. Для Pro-версии на тизерах показаны цвета Sky Blue и Iridescent.

Стандартная nova 16 получит двойную основную камеру, но сохранит общую стилистику. Модель nova 16z выделяется отдельным капсуловидным блоком камер с двумя сенсорами и двумя вспышками.

Фронтальная часть тоже отличается: Pro и Ultra получат сдвоенную камеру в капсуловидном вырезе, в то время как стандартная nova 16 и модель 16z довольствуются одиночным отверстием под селфи-камеру.

Согласно недавним утечкам, nova 16 Ultra должна стать флагманом серии. Ей приписывают 6.84-дюймовый LTPO-дисплей, чип серии Kirin 9 (возможно, Kirin 9010 или 9020), батарею на 7000 мАч и 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1.3 дюйма. Это уже уровень если не ультра-флагманов, то очень близко к нему.

Huawei вновь делает ставку на дизайн и узнаваемость. Капсуловидный вырез у старших моделей — это дань уважения собственному фирменному стилю (не путать с Dynamic Island).

Серия nova всегда позиционировалась как более молодёжная и доступная по сравнению с Pura и Mate. Сейчас же, на фоне ограничений, Huawei, похоже, пытается подтянуть характеристики nova-серии ближе к топу, чтобы привлечь больше покупателей.

Особенно интересно будет посмотреть на nova 16 Ultra с её 7000 мАч и большим сенсором камеры в более доступном корпусе. Пока же остаётся ждать 1 июня — тогда и узнаем точные спецификации и цены. Но судя по тизерам, Huawei готовит очень сильное обновление линейки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

08.05. Huawei расширяет «офлайн-звонки»

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии

23.12. Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач

23.12. Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

20.10. Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально

02.10. Huawei Nova 14i представлен официально

29.05. Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками

20.05. Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5

20.05. Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

14.05. Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra

13.12. Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound

13.12. Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок

23.10. Huawei Nova 13 и Nova 13 Pro официально представлены в Китае

06.08. Представлен Huawei Nova Flip с 6.94-дюймовым LTPO OLED экраном, АКБ 4400 мАч и зарядкой 66 Вт

31.07. Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip

27.12. Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально

27.12. Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально

31.10. Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально

24.05. Nova Y91 представлен официально

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

25.05. Китайская Huawei обещает повысить плотность размещения транзисторов на кристалле до «эквивалента 1.4 нм»

25.05. MWS Cloud и АО РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

25.05. МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное

25.05. T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров

25.05. StarLink обеспечит Центральную Азию быстрым интернетом из космоса – для всех желающих

25.05. Билайн в Мордовии нарастил покрытие 4G новыми БС и рефармингом 900 МГц

25.05. От ИИ ожидают кардинальных улучшений работы российской микроэлектроники

24.05. ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group

24.05. Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G

22.05. МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA

22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС

22.05. Процессоры Иртыш – это «переклеенный» Loongson или собственная разработка?

22.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?

Все статьи >>

Новости

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого

20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов

19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8

19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая

19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?

18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901

18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: