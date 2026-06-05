Анонсы: Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен

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Анонсы: Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен

05.06.2026, MForum.ru

Примерно через год после выхода nova Y73 Huawei тихо представила глобальную модель nova Y74. Бюджетный 4G-смартфон оснащён 6.67-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 6620 мАч. Судя по всему, это ребрендинг модели Enjoy 90 Plus, дебютировавшей в Китае в марте.

Экран nova Y74 — 6.67-дюймовый LCD с частотой 90 Гц, разрешением HD+ и пиковой яркостью до 850 нит. Процессор официально не раскрыт, но, учитывая сходство с Enjoy 90 Plus, вероятно, используется Kirin 800-й серии (скорее всего, Kirin 8000 или 8010 — 6 нм). Аккумулятор ёмкостью 6620 мАч поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Huawei утверждает, что его хватит на 25 часов просмотра онлайн-видео.

Камеры: основная 50 МП в квадратном модуле, фронтальная — 8 МП. Телефон работает под управлением EMUI 12. Есть фирменная кнопка X Button для быстрого доступа к приложениям и функциям.

Поддерживаются Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS, USB Type-C, две SIM-карты с 4G. Боковой сканер отпечатков. Цвета: чёрный и синий. Цены и даты начала продаж пока не объявлены.

Huawei продолжает активно ребрендить свои китайские модели для глобального рынка. nova Y74 — это Enjoy 90 Plus с новым именем. Основная ставка сделана на автономность: 6620 мАч и 40-ваттная зарядка — отличное сочетание для бюджетного 4G-смартфона. Экран с 90 Гц тоже приятный бонус в этом классе.

Основные компромиссы: EMUI 12 без сервисов Google, HD+ разрешение (низкое для 2026 года), устаревшая версия ОС, процессор Kirin 8000, а также только 4G, что для многих стран уже неактуально.

для многих стран уже неактуально. В целом nova Y74 — нишевый продукт. Для стран, где популярны 4G и важна автономность (Африка, Латинская Америка, части Азии), это может быть интересное предложение. Но отсутствие сервисов Google делает его сложным для продаж в Европе и других регионах, где GMS критичны.

Однако у Huawei есть своя лояльная аудитория. Если цена будет около 150-200 долларов, nova Y74 может найти покупателей. Если дороже — конкуренты предложат лучшее соотношение цена/качество. Цены пока нет, но если ориентироваться на Enjoy 90 Plus (1299 юаней), то глобальная версия может стоить около 180-220 долларов. Это конкурентно. Плюс 6620 мАч и 40 Вт — весомые аргументы.

Huawei продолжает выпускать устройства с большими батареями, даже в бюджетном сегменте. Это их фишка. И это привлекает определённую аудиторию. Если вы не привязаны к сервисам Google, вам нужен смартфон с большой батареей и не критично разрешение экрана — nova Y74 может быть вариантом.

© MForum.ru , по информации gsmarena.com

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