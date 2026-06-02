Анонсы: Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445

02.06.2026, MForum.ru

Huawei представила в Китае новое поколение среднебюджетной серии nova. Модели 16 и 16 Pro получили серьёзные улучшения в камерах, увеличенные батареи и поддержку спутниковых сообщений.

Старшая модель оснащена основной камерой на 200 МП (сенсор 1/1.28" RYYB, f/1.8, OIS). Ультраширокоугольный модуль — 50 МП (f/2.2, автофокус, макро с 7 см). Телефото — 50 МП (RYYB, 3.7-кратный оптический зум, OIS). Фронтальная камера — 50 МП, находится в капсуловидном вырезе вместе со спектральным сенсором. Дисплей — 6.84-дюймовый LTPO OLED (1–120 Гц, разрешение 1320×2856, 10 бит, ШИМ 2160 Гц), защищён стеклом Kunlun.

Стандартная модель получила 6.68-дюймовый OLED (120 Гц, разрешение 1280×2800, 10 бит), стекло без бренда. Основная камера — 50 МП (f/1.9, без OIS). Телевик — 50 МП (RYYB, 3.3-кратный оптический зум, OIS) — это лучше, чем у nova 15 Pro. Фронталка — 50 МП в обычном отверстии.

Процессор обоих новинок — Kirin 9010S (с испарительной камерой охлаждения). ОЗУ — 12 ГБ, накопитель — до 512 ГБ (у Pro также есть версия на 1 ТБ). Батарея — 7000 мАч, зарядка 100 Вт (только проводная, беспроводной нет). Связь: 5G, спутниковые сообщения (BeiDou), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarFlash, NFC, три диапазона BeiDou + двухдиапазонный GPS/Galileo. USB-C 2.0. Защита от воды — IP65 (струи, но не погружение). Сканер отпечатков — боковой (у 15 Pro был подэкранный). Цвета: Clear Blue, Iridescent Mother of Pearl, Sky White, Starry Night Black.

Цены в Китае (продажи с 6 июня):

nova 16: 12/256 ГБ — 3000 юаней ($445 / €380); 12/512 ГБ — 3500 юаней ($520 / €445).

12/256 ГБ — 3000 юаней ($445 / €380); 12/512 ГБ — 3500 юаней ($520 / €445). nova 16 Pro: 12/256 ГБ — 3900 юаней ($575 / €495); 12/512 ГБ — 4400 юаней ($650 / €560); 12/1 ТБ — 5000 юаней ($740 / €635)

Huawei nova 16 и 16 Pro — это серьёзный апгрейд по сравнению с предыдущим поколением. Главные улучшения: основная камера на 200 МП с OIS (у Pro), телевики с 3.3x и 3.7x зумом, огромные батареи на 7000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт и поддержка спутниковых сообщений. Дисплеи тоже хороши, особенно LTPO у Pro. Но есть и компромиссы: защита IP65 (у конкурентов уже IP68), отсутствие беспроводной зарядки, USB-C 2.0, боковой сканер (шаг назад по сравнению с подэкранным у 15 Pro).

Для китайского рынка nova 16 и 16 Pro — отличный выбор. Сравните с конкурентами: Xiaomi 17T (Dimensity 8500 Ultra, 6500 мАч, 67 Вт, IP68, 50 МП телевик 5x) стоит от 749 евро в Европе. В Китае цены на Xiaomi ниже, но у Huawei лучше камеры и батарея.

Если Huawei выведет nova 16 Pro на глобальный рынок (обычно nova серия выходит), это будет интересное предложение. Но отсутствие сервисов Google останется проблемой.

Однако для поклонников Huawei nova 16 Pro — это флагман среднего класса с выдающимися камерами и батареей. Для энтузиастов, которым нужны сервисы Google, лучше смотреть на Xiaomi или Samsung.

По совокупности характеристик nova 16 Pro — одна из лучших моделей в своём сегменте. Особенно в Китае, где HarmonyOS и HMS работают без проблем. Глобальным покупателям стоит подождать: возможно, Huawei предложит версии с Google-сервисами (через GMS)? Но это маловероятно. Пока же — отличный смартфон для домашнего рынка. И мощный сигнал конкурентам. Huawei не сдаётся и продолжает улучшать свои устройства.