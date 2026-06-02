Анонсы: Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400

MForum.ru
02.06.2026,
Huawei представила nova 16z — упрощённую модель линейки nova 16, которая по сути является прошлогодней nova 15 с добавлением спутниковой связи BeiDou. Изменений немного, но они есть.
Телефон оснащён 6.7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1084×2412 пикселей, 10-битной глубиной цвета и алюмосиликатным стеклом. Это не LTPO-панель — частота обновления, скорее всего, стандартная 90 или 120 Гц.
Основная камера — 50 МП (f/1.9), телевик — 12 МП с 3-кратным оптическим зумом (RYYB, f/2.4, OIS). Фронтальная камера — 50 МП (f/2.4). Аккумулятор — 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт (только проводной). Процессор — Kirin 8020. Доступны конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.
Главное нововведение — возможность отправки и получения сообщений (включая фото) через спутники BeiDou, а также запрос погоды и экстренной помощи в удалённых местах. Из остального: двухдиапазонный Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarFlash (альтернатива Bluetooth от Huawei), NFC, USB-C 2.0. Система позиционирования использует три диапазона BeiDou и двухдиапазонные GPS/Galileo. Сканер отпечатков — боковой.
Цвета: Iridescent Mother of Pearl, White Sky, Starry Night Black. Цены в Китае: 12/256 ГБ — 2700 юаней (400 долларов / 345 евро), 12/512 ГБ — 3200 юаней (475 долларов / 405 евро).
nova 16z — это обновлённая версия nova 15 с главной фишкой флагманов — спутниковой связью. За $400 покупатель получает 6000 мАч с 100 Вт зарядкой, хороший телевик (12 МП с 3-кратным зумом) и защищённый OLED-экран. Основной камень преткновения — процессор Kirin 8020. Он довольно слаб по современным меркам, особенно в 2026 году. Но для повседневных задач и даже нетребовательных игр его должно хватить. Плюс Huawei традиционно хорошо оптимизирует HarmonyOS.
Основные конкуренты в этой ценовой категории (китайский рынок): Xiaomi 17T (Dimensity 8500 Ultra, 6500 мАч, 67 Вт, 50 МП телевик 5x) — дороже (4699 юаней). Honor 200 (Snapdragon 7 Gen 3, 5200 мАч, 100 Вт, 50 МП телевик 3x) — дешевле (около 2500 юаней). Vivo S60 (7200 мАч, 90 Вт, 8 МП ультраширик) — дороже (2899 юаней). У nova 16z есть спутниковая связь — функция, которой нет у конкурентов в этом ценовом сегменте.
Для кого эта модель? Для людей, которые часто бывают в местах без сотовой связи (туристы, геологи, путешественники). Для тех, кому нужен смартфон с большой батареей, быстрой зарядкой и хорошим телевиком, но бюджет ограничен. Для поклонников Huawei, которые хотят получить спутниковую связь без перехода на флагманскую серию Mate/Pura.
nova 16z — нишевый продукт. Это не массовый хит, а инструмент для тех, кому важна связь за пределами цивилизации. Huawei первой из крупных производителей внедряет спутниковую связь в среднебюджетный сегмент. Это важно для рынка Китая, где много удалённых регионов. В глобальном масштабе такая функция может быть востребована в Австралии, Канаде, России, Скандинавии. Но выход nova 16z за пределы Китая под вопросом. Если Huawei решится на международный запуск, придётся решать проблему с сервисами Google. Пока же — интересное локальное предложение.
© Антон Печеровый,
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