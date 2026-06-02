Анонсы: Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69

MForum.ru
02.06.2026,
Huawei представила в Китае серию nova 16. Флагманом линейки стала модель nova 16 Ultra. Она получила впечатляющий набор камер, ёмкий аккумулятор и серьёзную защиту
Huawei nova 16 Ultra оснащён 6.84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем разрешением FHD+ с адаптивной частотой 1–120 Гц, пиковой локальной яркостью до 6000 нит и защитным стеклом Kunlun. Фронтальная камера — 50 МП, размещена в капсуловидном вырезе вместе со спектральным сенсором на 1.5 МП. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания на правой грани
Батарея ёмкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку 100 Вт, беспроводную 50 Вт и реверсивную беспроводную до 7.5 Вт. Корпус защищён по стандартам IP68 и IP69 (полная пыленепроницаемость, защита от воды и горячих струй). Работает устройство под управлением HarmonyOS 6.1.
Аппаратной основой Huawei nova 16 Ultra стал собственный процессор Kirin 9010S (тот же, что в Pura 80). Для китайского рынка реализована поддержка спутниковой связи через BeiDou.
Основная камера — 200 МП (RYYB, 1/1.28 дюйма, f/1.8, OIS). К ней прилагаются 50-мегапиксельный телевик с эквивалентным фокусным расстоянием 88 мм (3.7x оптический зум) и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный макрообъектив (f/2.2). Модуль камер оформлен в экокоже.
Huawei nova 16 Ultra будет доступна в синем, белом и чёрном цветах. Цены в Китае: от 4699 юаней (695 долларов) за версию 256 ГБ до 5799 юаней (857 долларов) за 1 ТБ. Поставки начнутся 6 июня.
Huawei nova 16 Ultra – флагман не только по названию. Комбинация 200 МП основной камеры с 3.7-кратным оптическим зумом и ультрашириком на 50 МП делает её одной из лучших в классе. Аккумулятор 7000 мАч с 100-ваттной зарядкой — это уже уровень батарейных монстров. Защита IP69 — редкость для смартфонов, не относящихся к защищенному сегменту. Kirin 9010S — не самый свежий чип, но для задач, не требующих максимальной игровой производительности, его достаточно.
Главный конкурент — Pura 80 (тоже 200 МП, Kirin 9010S), но nova 16 Ultra предлагает более свежий дизайн и лучшую защиту. По сравнению с Xiaomi 17T Pro (Dimensity 9500, 7000 мАч, Leica-камеры) у Huawei есть отличие в виде спутниковой связи и собственной ОС (HarmonyOS). Однако отсутствие сервисов Google остаётся проблемой за пределами Китая.
Для домашнего рынка nova 16 Ultra — очень сильный кандидат. Интересно, выйдет ли эта модель глобально. Обычно nova-серия появляется на международном рынке, но с задержкой. Если Huawei предложит nova 16 Ultra в Европе по цене около 750-800 евро, она может конкурировать с Samsung Galaxy S26 Plus и iPhone 17 Plus.
Главным барьером останется HarmonyOS без GMS. Пока же — отличный флагман для Китая. И пример того, как Huawei продолжает развивать мобильную фотографию и автономность даже в условиях санкций. Революции нет, но эволюция уверенная.
© Антон Печеровый,
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