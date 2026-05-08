Мобильная связь: Huawei расширяет «офлайн-звонки»

08.05.2026,
Функция «Офлайн-звонки», дебютировавшая в линейке Mate 80 (80, 80 Pro, 80 Pro Max, 80 RS Ultimate Design), теперь доступна на более широком круге устройств, включая модели Pura 80, Nova 14 Ultra/Pro, Nova 15, а также складной Mate X7; Mate XT.
Важно отметить, что это не какое-то дополнительное, скачиваемое из магазина приложение, а часть системного функционала смартфона. В случае с Huawei этот функционал интегрирован в приложение для звонков MeeTime.
Принцип работы – создание так называемой «одноранговой» сети – прямого P2P-соединения между устройствами, подобно тому, как работают простейшие рации. Это позволяет обходиться без операторской инфраструктуры – базовых станций, контроллеров, ядра сети. Таким функционалом можно воспользоваться как в зоне покрытия сети сотовой связи, так и там, где никакой сети нет в помине. Huawei заявляет о потенциале связи на расстоянии до 7 км в идеальных условиях.
Интересный момент. Традиционные СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий) принято встраивать в инфраструктуру операторов связи. Контроль при этом осуществляется на этой инфраструктуре.
P2P-звонки – серьезный вызов для этой модели, поскольку разговор вроде бы идет мимо оператора и, следовательно, мимо «большого брата». Можно ли говорить о том, что к людям вернется «тайна связи»?
Сомнительно.
Появление поддержки P2P звонков именно в Китае, где очень трепетно относятся к контролю (в его современном понимании), может означать, что компания Huawei может быть обязана (в рамках законодательства Китая) собирать данные таких звонков и предоставлять к ним доступ "кого следует". Возможная глубинная интеграция этого механизма в работу телефона – и это то, о чем вряд ли будут сообщать публично.
Кроме того, возможны и альтернативные методы. Например, можно сканировать эфир с тем, чтобы записывать подобные сессии связи. Если разговор не шифруется или шифруется разрешенными к применению в стране методами, то у «большого брата» есть средства для его перехвата и расшифровки для анализа.
Есть и еще одно побочное следствие. В теории можно сделать так: предусмотреть в приложении MeeTime функционал, позволяющий удаленно активировать микрофон, что превратит тот или иной телефон в «жучка», передающего все, что слышит микрофон тому, у кого есть доступ к такому функционалу.
Так что я бы не сказал, что китайская реализация P2P на уровне смартфонов – это «поломка СОРМ».
Если, каким-то чудом, это частная инициатива Huawei, то компанию «поправят», государства могут принять законы, обязывающие производителя встраивать механизмы контроля в подобные функции. И, конечно, ничто не мешает вести перехват P2P-связи на уровне физического уровня распространения радиоволн. Хотя это может быть сложным при наличие большого количества пользователей.
Было бы интересно узнать детали реализации СОРМ применительно к этому функционалу. И реакцию российских регуляторов на такие новшества. Ждем запрет на ввоз смартфонов с этим функционалом? Или с непопулярными мерами пока не будут спешить?
