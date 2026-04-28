Слухи: Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч

28.04.2026,
Huawei может выпустить следующее поколение тройного складного смартфона позже в этом году. В сети появилась свежая утечка о предполагаемом Huawei Mate XT 2. Компания официально не подтверждала устройство, но последние детали указывают на то, что Huawei сосредоточится на улучшении долговечности и повседневной практичности.
Согласно китайскому инсайдеру Hyperdimensional Realm, Huawei Mate XT 2 может выйти в октябре этого года. Устройство, как сообщается, дебютирует вместе с серией Mate 90 в Китае. Если график окажется точным, Huawei будет придерживаться графика выпуска, похожего на более ранние тройные складные модели.
Mate XT 2 якобы получит чипсет Kirin 9050 Pro. Ожидается, что процессор будет делать упор на локальные AI-возможности (on-device AI). Слухи о чипе появлялись несколько раз за последние недели, хотя Huawei официально ничего о нем не раскрывала
Устройству приписывают батарею емкостью более 6000 мАч — заметный скачок по сравнению с 5600 мАч у предыдущей модели. Также утечка предполагает, что камеры телефона будут соответствовать возможностям серии Mate X7.
Еще одна важная область улучшений — шарнир и управление складкой. Инсайдер утверждает, что Huawei добилась значительного прогресса в технологии шарнира, что должно уменьшить видимую складку на откидном дисплее.
Ранее появилась утечка о цветах устройства: Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple и Bright White.
Оригинальный Huawei Mate XT стал первым в мире коммерческим тройным складным смартфоном, но он очень нишевый продукт из-за цены (около 3000 долларов) и сложности производства. Mate XT 2, судя по утечке, должен исправить главные недостатки предшественника: увеличить батарею (6000+ мАч), улучшить шарнир (чтобы уменьшить складку и повысить надежность) и добавить более мощный процессор с AI.
Kirin 9050 Pro — это не только производительность, но и локальные AI-функции, которые не требуют подключения к интернету. Для складного устройства это может быть важно: распознавание контента на большом экране, умная многозадачность и т.п.
Камеры уровня Mate X7 — значит, очень хорошие. Mate X7 был флагманским складным телефоном с отличной камерой для своего класса (но дорогим).
Главный вопрос — цена. Если Huawei удастся снизить стоимость по сравнению с первым Mate XT (например, до 2000-2500 долларов), спрос может быть выше. И если компания решится на глобальный запуск (оригинальный Mate XT был эксклюзивом для Китая), это может стать серьезным вызовом Samsung Galaxy Z Fold и другим складным устройствам.
Пока же — утечка, которую стоит воспринимать с осторожностью. Но тенденция обнадеживающая: тройные складные смартфоны могут стать более практичными и доступными. Ждем официального анонса в октябре (или позже).
© Антон Печеровый,
