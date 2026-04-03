Телеком-оборудование: Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»

03.04.2026, MForum.ru

Директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro, Юлия Клебанова, в рамках конференции Ведомости «Телеком 2026», поделилась мнениями по ряду актуальных вопросов. Приведу краткую запись ее тезисов и свои комментарии.

ЮК: Глобальный рынок базовых станций за последние два года заметно изменился. Сегодня он оценивается примерно в $35–55 млрд в год, конкуренция на нем ужесточилась, а часть игроков сошла с дистанции. По сути, в мире осталось три крупнейших производителя.

АБ: Речь идет, конечно, о Huawei, Ericsson и Nokia. Сошли ли с дистанции Samsung Electronics и ZTE, например, я бы поспорил. Да и Fujitsu, NEC. Mavenir я бы не спешил сбрасывать со счетов.

ЮК: При этом AI уже создает колоссальную дополнительную нагрузку на инфраструктуру - речь идет о порядка 10 трлн токенов ежедневно. Но основную выгоду от этого трафика получают гиперскейлеры и другие участники цифрового рынка, тогда как рост доходов операторов связи остается минимальным.

АБ: Отмечу, что пока что основная нагрузка в связи с AI шла все же на оптоволоконные подключения, а не на сети мобильной связи, но ситуация меняется, конечно, доля мобильного трафика, связанного с AI, будет быстро нарастать.

ЮК: На этом фоне обострился дефицит компонентов и материалов. Он затронул не только память - прежде всего HBM и оперативную, - но и процессоры, GPU, а также литий и гелий.

В результате возникли «ножницы»: себестоимость базовых станций растет, а капитальные бюджеты операторов сокращаются. При этом сами сети изначально не проектировались под такой взрывной рост трафика.

АБ: Дефицит лития и гелия влияет на себестоимость БС очень слабо, по крайней мере, пока что. "Ножницы" есть, но они актуальны для всех электронных изделий. Операторы в ряде стран, например, в США и в Европе вовсе не сокращают капитальные вложения, сокращения характерны для российского рынка, где в целом ситуация складывается далеко не лучшим и во многом странным образом. Сети 5G вообще-то как раз под рост трафика и проектировались, по крайней мере в части massiveMIMO, но, понятно, что для построения таких сетей у российских операторов на сегодня нет условий - денег, частот, разрешений и соответствующего оборудования.

ЮК: Для производителей это означает, что базовая станция должна оставаться надежной и соответствовать требованиям операторов, но при этом быть экономически эффективной.

Ответ здесь — в ускорении инженерной оптимизации. Причем речь идет и о софте, и об аппаратной части. Чем лучше оптимизирован софт, тем быстрее можно перейти к более компактной аппаратной конфигурации: использовать меньше компонентов или менее производительные компоненты там, где это возможно без потери качества.

Это напрямую влияет на стоимость, энергопотребление и надежность решения.

АБ: Да, тренд и заказ на оптимизацию софта/аппаратной архитектуры есть. Есть и направления, по которым следует двигаться - виртуализация RAN, переход к серверам "с полки магазина". Но не стоит концентрироваться на оптимизации только софта - важен баланс оптимизации софта и железа, тем более, что они проектируются взаимозависимо и совместно. Эффективный софт особенно хорош в сочетании с аппаратными ускорителями. Кроме того, оптимизация обычно идет под конкретное железо, а это усложняет жизнь оператора.

ЮК: В этом смысле дефицит компонентов стал не только ограничением, но и стимулом для развития. Он заставляет быстрее пересматривать внутренние процессы, точнее принимать инженерные решения и искать более эффективную архитектуру. И если российские производители смогут предложить рынку не копию существующих подходов, а более интересное и сильное решение, именно это и станет их главным преимуществом и в России, и за ее пределами.

АБ: Пока что российские производители находятся на стадии малосерийного производства. И насчет сравнимого функционала решений есть, как минимум, "разные мнения". Пока что сохраняется российских решений от того, что предлагают мировые лидеры. И проблема не в том, что наши инженеры хоть чем-то хуже, зачастую наоборот. Но без доступа к современным техпроцессам, компонентам и слабой экосистемы Open RAN в России - о "более интересных решениях" мечтать сложно. Успеху российских решений не способствует и геополитическая ситуация - очереди из стран, желающих купить российские телеком-решения, пока что не видно.

