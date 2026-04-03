Телеком-оборудование: Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»

03.04.2026, MForum.ru

Директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro, Юлия Клебанова, в рамках конференции Ведомости «Телеком 2026», поделилась мнениями по ряду актуальных вопросов. Приведу краткую запись ее тезисов и свои комментарии.

ЮК: Глобальный рынок базовых станций за последние два года заметно изменился. Сегодня он оценивается примерно в $35–55 млрд в год, конкуренция на нем ужесточилась, а часть игроков сошла с дистанции. По сути, в мире осталось три крупнейших производителя.

АБ: Речь идет, конечно, о Huawei, Ericsson и Nokia. Сошли ли с дистанции Samsung Electronics и ZTE, например, я бы поспорил. Да и Fujitsu, NEC. Mavenir я бы не спешил сбрасывать со счетов.

ЮК: При этом AI уже создает колоссальную дополнительную нагрузку на инфраструктуру - речь идет о порядка 10 трлн токенов ежедневно. Но основную выгоду от этого трафика получают гиперскейлеры и другие участники цифрового рынка, тогда как рост доходов операторов связи остается минимальным.

АБ: Отмечу, что пока что основная нагрузка в связи с AI шла все же на оптоволоконные подключения, а не на сети мобильной связи, но ситуация меняется, конечно, доля мобильного трафика, связанного с AI, будет быстро нарастать.  

ЮК: На этом фоне обострился дефицит компонентов и материалов. Он затронул не только память - прежде всего HBM и оперативную, - но и процессоры, GPU, а также литий и гелий.

В результате возникли «ножницы»: себестоимость базовых станций растет, а капитальные бюджеты операторов сокращаются. При этом сами сети изначально не проектировались под такой взрывной рост трафика.

АБ: Дефицит лития и гелия влияет на себестоимость БС очень слабо, по крайней мере, пока что. "Ножницы" есть, но они актуальны для всех электронных изделий. Операторы в ряде стран, например, в США и в Европе вовсе не сокращают капитальные вложения, сокращения характерны для российского рынка, где в целом ситуация складывается далеко не лучшим и во многом странным образом. Сети 5G вообще-то как раз под рост трафика и проектировались, по крайней мере в части massiveMIMO, но, понятно, что для построения таких сетей у российских операторов на сегодня нет условий - денег, частот, разрешений и соответствующего оборудования.

ЮК: Для производителей это означает, что базовая станция должна оставаться надежной и соответствовать требованиям операторов, но при этом быть экономически эффективной.

Ответ здесь — в ускорении инженерной оптимизации. Причем речь идет и о софте, и об аппаратной части. Чем лучше оптимизирован софт, тем быстрее можно перейти к более компактной аппаратной конфигурации: использовать меньше компонентов или менее производительные компоненты там, где это возможно без потери качества.

Это напрямую влияет на стоимость, энергопотребление и надежность решения.

АБ: Да, тренд и заказ на оптимизацию софта/аппаратной архитектуры есть. Есть и направления, по которым следует двигаться - виртуализация RAN, переход к серверам "с полки магазина". Но не стоит концентрироваться на оптимизации только софта - важен баланс оптимизации софта и железа, тем более, что они проектируются взаимозависимо и совместно. Эффективный софт особенно хорош в сочетании с аппаратными ускорителями. Кроме того, оптимизация обычно идет под конкретное железо, а это усложняет жизнь оператора.

ЮК: В этом смысле дефицит компонентов стал не только ограничением, но и стимулом для развития. Он заставляет быстрее пересматривать внутренние процессы, точнее принимать инженерные решения и искать более эффективную архитектуру. И если российские производители смогут предложить рынку не копию существующих подходов, а более интересное и сильное решение, именно это и станет их главным преимуществом и в России, и за ее пределами.

АБ: Пока что российские производители находятся на стадии малосерийного производства. И насчет сравнимого функционала решений есть, как минимум, "разные мнения". Пока что сохраняется российских решений от того, что предлагают мировые лидеры. И проблема не в том, что наши инженеры хоть чем-то хуже, зачастую наоборот. Но без доступа к современным техпроцессам, компонентам и слабой экосистемы Open RAN в России - о "более интересных решениях" мечтать сложно. Успеху российских решений не способствует и геополитическая ситуация - очереди из стран, желающих купить российские телеком-решения, пока что не видно.

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.12.  Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR"

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало

06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи

06.04. МТС в Амурской области запустил новую базовую станцию на севере Свободного

03.04. МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея

03.04. Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»

03.04. 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию

02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года

02.04. Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании

01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области

01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов

25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд

25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах

25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг

24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением

24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL

Все статьи >>

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними

30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий

27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн

26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

