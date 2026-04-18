Геополитика и телеком: Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации

18.04.2026, MForum.ru

Корпорация ZTE объявила об укреплении своего долгосрочного партнерства с Республикой Узбекистан. В ходе выставки Mobile World Congress 2026 делегация во главе с Шерзодом Шерматовым, министром цифровых технологий Республики Узбекистан, посетила стенд ZTE для официальных переговоров и подписала Меморандум о взаимопонимании.

Обсуждения были сосредоточены на углублении стратегического партнерства с акцентом на комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана и внедрение передовых технологий. Ключевые области диалога включали развитие надежной инфраструктуры центров обработки данных, расширение высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет и потенциал запуска новых цифровых услуг с использованием инновационных решений.

В последние годы мы наблюдаем последовательное сближение Узбекистана с китайскими технологическими гигантами. Это сотрудничество уже стало основой для масштабной модернизации всех уровней телеком-инфраструктуры страны - от строительства сетей 5G в городах до подключения удаленных регионов и создания мощностей для хранения и обработки данных.

Несколько фактов:

🔹 Мобильный оператор Mobiuz (UMC) подписал с Huawei многолетний контракт (2024-2028) на сумму $80 млн. Проект предусматривает строительство новых и модернизацию существующих базовых станций для расширения покрытия 4G и 5G. Еще один проект Mobiuz с ZTE стоимостью $20 млн направлен на развитие сетей в Каракалпакстане и Хорезмской области (2024-2028), где ZTE выступает поставщиком оборудования.

🔹 Подтверждением стратегического характера сотрудничества Китая с Узбекистаном является кредит Эксимбанка Китая правительству Узбекистана на $500 млн, выданный в июне 2025 года на модернизацию телеком-инфраструктуры.

🔹 Совместно с Huawei компания реализует проект по внедрению технологии Massive MIMO FDD стоимостью $4,9 млн (2024-2025).

🔹 Государственный оператор Uztelecom объявил о смене стратегии развития фиксированного широкополосного доступа в пользу GPON и FTTx. Хотя вендоры в этом заявлении не указаны, вероятным считаю, что в этих проектах будут задействованы и Huawei, и ZTE.

🔹 В конце 2025 года Uzbektelecom подписала контракты с Huawei и ZTE на общую сумму $506,8 млн для реализации четырех инвестиционных проектов. Эти проекты направлены на расширение покрытия сетей 5G, модернизацию магистральных сетей связи и передачи данных.

