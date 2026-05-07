Микроэлектроника: Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К

07.05.2026, MForum.ru

Это продукт широкого применения - от промышленной автоматизации и систем безопасности до сельского хозяйства, например, их можно использовать в агродронах.

Отмечается повышенная устойчивость изделия к внешним условиям, погодным (влажности) и вибрации. Впрочем, каких-то характеристик, которые бы это подтверждали, пресс-служба Ростеха не приводит. Изделия созданы специалистами ЦНИИ Электрон (входит в Росэл).

© Алексей Бойко, MForum.ru

