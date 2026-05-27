Микроэлектроника: С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов

27.05.2026, MForum.ru

В ЕС ранее включили китайскую Yangzhou Yangjie Electronic в санкционные списки, обвинив ее во взаимодействии с ВПК РФ. Собственно, в этих списках она и останется. Yangjie специализируется на производстве силовой электроники, включая выпрямители тока, полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET), биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), SiC-модули.

Всего приказом Минпромторга №4769 от 26 сентября 2025 года из перечня товаров, которые можно ввозить в РФ в рамках параллельного импорта, исключено более 30 позиций компьютерной техники и комплектующих. Кроме названных выше, в документе приведены также бренды Cisco, Fujitsu, Hitachi. Hynix, IBM, Kingston, Sandisk, Transcend, xFusion.

Технику перечисленных брендов можно теперь ввозить в страну только с согласия правообладателей. Запрет касается не всех товаров бренда, а тех, что относятся к кодам ТН ВЭД 8471 49 000 0 (компьютеры и вычислительные устройства) и 8471 70 (запоминающие устройства). То есть под запретом оказались ноутбуки и серверы, процессоры (!), SSD, DDR и Flash NAND, накопители на их основе. Но не смартфоны… до поры.

Официальная позиция – российские производители готовы заменить выпадающие поставки. На деле, полагаю, выиграют, прежде всего, китайские производители.

Часть изделий перечисленных брендов продолжат попадать в Россию, но уже в формате официальных поставок, по дистрибьюторским контрактам с производителями. Возможно, вырастут объемы поставок некоторых изделий «вчерную». А еще неминуемо проявит себя эффект, о котором запрещено говорить, но который ощутят на себе покупатели техники и комплектующих.

теги: микроэлектроника регулирование вычислительная техника запреты на ввоз

© Алексей Бойко, MForum.ru

