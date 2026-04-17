Микроэлектроника: В России выпустили первую партию микросхем SPD

MForum.ru
17.04.2026,
GS Nanotech (GS Group) собрал и успешно протестировал первую партию микросхем SPD. Эти компоненты предназначены для модулей DDR5 и позволят российским производителям вычислительной техники набрать дополнительные 8 баллов в реестре Минпромторга.
Справка
SPD (Serial Presence Detect) - это стандартизированная микросхема, устанавливаемая вместе с модулями памяти, которая содержит всю необходимую информацию о характеристиках модуля памяти.
Основные функции SPD:
Принцип работы SPD основан на использовании EEPROM-микросхемы, которая через интерфейс SMBus (System Management Bus) передаёт данные в системный BIOS. Система считывает информацию при включении и автоматически настраивается на оптимальный режим работы.
Регулирование
В конце 2025 года в ПП №719 были внесены изменения, касающиеся SSD и модулей DDR-памяти. Одним из условий для получения баллов по локализации DDR-модулей стало корпусирование микросхемы SPD на территории России.
Сделано в России
Компания GS Nanotech выполнила это требование, собрав партию микросхем GSN5118E.
Текстолитовые подложки микросхем изготовлены отечественной компанией, что является обязательным условиям локализации для многих видов вычислительной техники.
теги: микроэлектроника SPD производство памяти участники рынка Россия микросхемы
