Микроэлектроника: В России выпустили первую партию микросхем SPD

17.04.2026, MForum.ru

GS Nanotech (GS Group) собрал и успешно протестировал первую партию микросхем SPD. Эти компоненты предназначены для модулей DDR5 и позволят российским производителям вычислительной техники набрать дополнительные 8 баллов в реестре Минпромторга.

Справка

SPD (Serial Presence Detect) - это стандартизированная микросхема, устанавливаемая вместе с модулями памяти, которая содержит всю необходимую информацию о характеристиках модуля памяти.

Основные функции SPD:

Автоматическое определение параметров установленной памяти (производитель и серийный номер, частотные характеристики, номинальное напряжение, тип модуля, объем памяти, контрольные суммы для проверки целостности данных).

Передача системе информации о таймингах и режимах работы

Настройка оптимальной конфигурации без ручного вмешательства

Принцип работы SPD основан на использовании EEPROM-микросхемы, которая через интерфейс SMBus (System Management Bus) передаёт данные в системный BIOS. Система считывает информацию при включении и автоматически настраивается на оптимальный режим работы.

Регулирование

В конце 2025 года в ПП №719 были внесены изменения, касающиеся SSD и модулей DDR-памяти. Одним из условий для получения баллов по локализации DDR-модулей стало корпусирование микросхемы SPD на территории России.

Сделано в России

Компания GS Nanotech выполнила это требование, собрав партию микросхем GSN5118E.

Текстолитовые подложки микросхем изготовлены отечественной компанией, что является обязательным условиям локализации для многих видов вычислительной техники.

