Слухи: Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

MForum.ru
30.04.2026,
На прошлой неделе появились листинги грядущего Moto G87. Теперь, благодаря опубликованным Эваном Блассом официальным рендерам, появились данные о дизайне устройства.
Как и предшественник, Moto G87 получил плоский дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Точные спецификации экрана не раскрыты, но можно предположить, что это снова будет 6.67-дюймовый OLED. Задняя панель также напоминает уходящую Moto G86, но есть новое железо.
50-мегапиксельная основная камера заменена на 200-мегапиксельный сенсор с OIS и маркировкой "Ultra-Res". Какой именно сенсор используется, не уточняется. Также виден дополнительный модуль — вероятно, ультраширик.
Moto G87 будет предлагаться в цветах Pantone Overture Gray и Pantone Blue Atoll. Устройство получит чипсет Dimensity 6000 (MT6835). Согласно прошлой утечке, розничная цена новинке в Европе составит около €400.
Переход с 50 МП на 200 МП основной сенсор — это серьезный скачок для бюджетно-средней G-серии. Обычно 200 МП встречаются в устройствах за 500-600 долларов, а здесь — ожидаемая цена €400. Новинка может стать отличным вариантом для любителей мобильных фото.
Dimensity 6000 (MT6835) — это чип начального уровня с поддержкой 5G (вероятно, Dimensity 6100+). Он не для игр, но для повседневных задач — самое то.
Если Motorola сохранит чистый Android (или почти чистый) и обеспечит своевременные обновления, G87 может стать хитом. Особенно для тех, кому важна камера, но не хватает бюджета на флагман.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Ждем подтверждения характеристик и цены. Пока же G87 выглядит как один из самых интересных среднебюджетников года.
© Антон Печеровый,
Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
