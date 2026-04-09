Анонсы: Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

Motorola официально представила два новых устройства — Moto G Stylus (2026) и Moto Pad (2026). Главный герой дня — смартфон со стилусом, который получил серьезные улучшения по сравнению с предшественником: защиту IP68/IP69, яркий AMOLED-экран и продвинутый стилус с поддержкой наклона и чувствительности к нажатию.

Стилус в Moto G Stylus (2026) реагирует на наклон и давление "в поддерживаемых приложениях". Это позволяет менять толщину штриха, делать более тонкие линии и добиваться естественных мазков — по заявлениям Motorola, ощущение приближается к ручке на бумаге.

Автономность пера: до 100 часов в режиме ожидания и почти 4 часа письма. Полная зарядка — за 15 минут. Сам стилус, как и смартфон, сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, то есть не боится пыли, воды и даже струй под давлением. Смартфон также имеет SGS-сертификацию "военной прочности".

Moto G Stylus (2026) оснастили 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Это флагманский уровень для устройства за 500 долларов.

Процессор официально не назван, но, судя по характеристикам, это будет чип верхнего среднего сегмента, способный обеспечить плавную работу и поддержку AI-функций.

Основная камера — 50 МП на сенсоре Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией. Это тот же сенсор, что используется в некоторых флагманах. Ультраширик — 13 МП с функцией Macro Vision. Фронтальная камера — 32 МП. Все камеры поддерживают запись 4K-видео. Также упоминается 3-в-1 датчик света, оптимизирующий экспозицию и цвет.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает проводную зарядку 68 Вт и беспроводную 15 Вт. Motorola обещает, что батарея выдержит 1600 циклов зарядки, прежде чем ее емкость упадет ниже 80% от первоначальной.

Moto G Stylus (2026) будет доступен 16 апреля на Amazon, Best Buy и Motorola.com по цене 499.99 долларов. В тот же день он появится у Google Fi, а затем у Spectrum Mobile, Cricket Wireless, AT&T, Xfinity Mobile и Optimum Mobile. В Канаде — эксклюзивно на Motorola.ca. Цвета: Pantone Coal Smoke и Pantone Lavender Mist.