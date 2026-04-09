Анонсы: Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

MForum.ru
09.04.2026,
Motorola официально представила два новых устройства — Moto G Stylus (2026) и Moto Pad (2026). Главный герой дня — смартфон со стилусом, который получил серьезные улучшения по сравнению с предшественником: защиту IP68/IP69, яркий AMOLED-экран и продвинутый стилус с поддержкой наклона и чувствительности к нажатию.
Стилус в Moto G Stylus (2026) реагирует на наклон и давление "в поддерживаемых приложениях". Это позволяет менять толщину штриха, делать более тонкие линии и добиваться естественных мазков — по заявлениям Motorola, ощущение приближается к ручке на бумаге.
Автономность пера: до 100 часов в режиме ожидания и почти 4 часа письма. Полная зарядка — за 15 минут. Сам стилус, как и смартфон, сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, то есть не боится пыли, воды и даже струй под давлением. Смартфон также имеет SGS-сертификацию "военной прочности".
Moto G Stylus (2026) оснастили 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Это флагманский уровень для устройства за 500 долларов.
Процессор официально не назван, но, судя по характеристикам, это будет чип верхнего среднего сегмента, способный обеспечить плавную работу и поддержку AI-функций.
Основная камера — 50 МП на сенсоре Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией. Это тот же сенсор, что используется в некоторых флагманах. Ультраширик — 13 МП с функцией Macro Vision. Фронтальная камера — 32 МП. Все камеры поддерживают запись 4K-видео. Также упоминается 3-в-1 датчик света, оптимизирующий экспозицию и цвет.
Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает проводную зарядку 68 Вт и беспроводную 15 Вт. Motorola обещает, что батарея выдержит 1600 циклов зарядки, прежде чем ее емкость упадет ниже 80% от первоначальной.
Moto G Stylus (2026) будет доступен 16 апреля на Amazon, Best Buy и Motorola.com по цене 499.99 долларов. В тот же день он появится у Google Fi, а затем у Spectrum Mobile, Cricket Wireless, AT&T, Xfinity Mobile и Optimum Mobile. В Канаде — эксклюзивно на Motorola.ca. Цвета: Pantone Coal Smoke и Pantone Lavender Mist.
© Антон Печеровый,
30.01. Motorola представила Moto G17 и G17 Power
29.01. Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»
17.12. Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности
12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra
06.11. Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально
05.11. Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально
16.10. «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально
10.10. Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября
09.10. Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии
15.09. В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026
07.08. Появились подробности о Moto G06
03.07. Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально
01.07. Moto G96 5G может быть представлен 9 июля
28.05. Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key
27.05. Moto G96 замечен на рендерах
07.05. Moto G86 готовится к анонсу
06.05. Moto G56 засветился на официальном рендере
09.04. Moto G Stylus (2025) представлен официально
04.04. Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra
02.04. Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69
09.04. Группа Rubytech и Yadro подтвердили совместимость серверов с платформой ИИ «Скала^р МИИ»
09.04. МегаФон в Алтайском крае - покрытие 4G обеспечено еще в трёх сёлах
09.04. Производители печатных плат недовольны проектом локализации Минпромторга и предлагают корректировки
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии
08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники
08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!
08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы
08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане
08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска
08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ
08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах
07.04. Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти