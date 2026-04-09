Анонсы: Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

09.04.2026, MForum.ru

Motorola официально представила два новых устройства — Moto G Stylus (2026) и Moto Pad (2026). Главный герой дня — смартфон со стилусом, который получил серьезные улучшения по сравнению с предшественником: защиту IP68/IP69, яркий AMOLED-экран и продвинутый стилус с поддержкой наклона и чувствительности к нажатию.

Стилус в Moto G Stylus (2026) реагирует на наклон и давление "в поддерживаемых приложениях". Это позволяет менять толщину штриха, делать более тонкие линии и добиваться естественных мазков — по заявлениям Motorola, ощущение приближается к ручке на бумаге.

Автономность пера: до 100 часов в режиме ожидания и почти 4 часа письма. Полная зарядка — за 15 минут. Сам стилус, как и смартфон, сертифицирован по стандартам IP68 и IP69, то есть не боится пыли, воды и даже струй под давлением. Смартфон также имеет SGS-сертификацию "военной прочности".

Moto G Stylus (2026) оснастили 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Это флагманский уровень для устройства за 500 долларов.

Процессор официально не назван, но, судя по характеристикам, это будет чип верхнего среднего сегмента, способный обеспечить плавную работу и поддержку AI-функций.

Основная камера — 50 МП на сенсоре Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией. Это тот же сенсор, что используется в некоторых флагманах. Ультраширик — 13 МП с функцией Macro Vision. Фронтальная камера — 32 МП. Все камеры поддерживают запись 4K-видео. Также упоминается 3-в-1 датчик света, оптимизирующий экспозицию и цвет.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает проводную зарядку 68 Вт и беспроводную 15 Вт. Motorola обещает, что батарея выдержит 1600 циклов зарядки, прежде чем ее емкость упадет ниже 80% от первоначальной.

Moto G Stylus (2026) будет доступен 16 апреля на Amazon, Best Buy и Motorola.com по цене 499.99 долларов. В тот же день он появится у Google Fi, а затем у Spectrum Mobile, Cricket Wireless, AT&T, Xfinity Mobile и Optimum Mobile. В Канаде — эксклюзивно на Motorola.ca. Цвета: Pantone Coal Smoke и Pantone Lavender Mist.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

30.01. Motorola представила Moto G17 и G17 Power

29.01. Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»

17.12. Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности

12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra

06.11. Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально

05.11. Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально

16.10. «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально

10.10. Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября

09.10. Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии

15.09. В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

07.08. Появились подробности о Moto G06

03.07. Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально

01.07. Moto G96 5G может быть представлен 9 июля

28.05. Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key

27.05. Moto G96 замечен на рендерах

07.05. Moto G86 готовится к анонсу

06.05. Moto G56 засветился на официальном рендере

09.04. Moto G Stylus (2025) представлен официально

04.04. Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra

02.04. Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69

Новости

09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов

08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов

08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение

08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов

07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии

06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15

03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series

03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране

02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5

01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2

01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль

31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов

31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти

