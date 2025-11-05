Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально

MForum.ru
05.11.2025,
Сегодня Motorola официально представила Moto G (2026) и Moto G Play (2026) в Северной Америке.
Диагональ экрана Moto G (2026) – 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц, яркость до 1000 нит в режиме высокой яркости. Для защиты дисплея используется стекло Gorilla Glass 3. Телефон защищен от пыли и брызг по стандарту IP52.
Новый Moto G базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300, дополненном 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных. Емкость АКБ – 5200 мАч, мощность быстрой зарядки – до 30 Вт. Основная камера получила основной сенсор разрешением 50 Мп, а селфи-камера - 32 Мп. Также есть вспомогательная камера для макросъемки.
Moto G будет доступен в версиях Pantone Slipstream и Pantone Cattleya Orchid. Он работает под управлением Android 16 "из коробки". Цена в США составит 199,99 долларов, начало продаж на Amazon и Best Buy – 15 января. У операторов и остальных сетей новинка появится в «ближайшие месяцы». В Канаде Moto G (2026) появится в продаже 11 декабря.
Модель Moto G Play (2026) идентичен, за исключением 32-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной камеры для селфи и максимальной мощности зарядки 18 Вт. Модель будет доступна в Pantone Tapestry. Все элементы отделки выполнены в стиле кожи. Старт продаж намечен на 13 ноября. Рекомендованная розничная цена составляет 169,99 долларов.
