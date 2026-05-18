Мобильная связь: МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту

18.05.2026, MForum.ru

Это не какой-то выставочный экспонат для демонстрации концепции. Это коммерческое решение, аэромобильный комплекс связи (АМКС), которые МТС готова поставлять в свои региональные филиалы с планами построить несколько десятков комплексов в 2026-2027 году.

В основе решения – полноприводный легкий автофургон ГАЗ Соболь NN 4x4, оснащенный гексакоптером привязного типа с бортовой базоврй станцией LTE/5G российского производства Иртея.

фото АМКС, предоставленное пресс-службой МТС

Аналогичные комплексы уже не первый год тестируют или даже используют за рубежом, в основном, в США (эксперименты с БС на аэростатах замечены также в Японии). "Летающие БС" предназначены, прежде всего, для оперативного развертывания мобильной связи LTE/5G там, где ее нет. По сути - это развитие идей мобильных БС, только вместо антенной мачты используется привязной беспилотник.

Экстренная необходимость в сотовой связи может возникать в самых разных ситуациях, например, при проведении массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, ликвидации последствий ЧС, для обеспечения поисково-спасательных операций. Решение можно задействовать, например, и для организации выделенных технологических сетей p5G / pLTE в отраслях с производственным площадками в труднодоступных районах.

Комплекс связи может стать полноценной "БС в воздухе" за 30 минут силами двух специалистов практически в любом месте, куда проедет полноприводный автомобиль АМКС.

Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение 3 суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км даже в условиях сложного рельефа местности.

В автофургоне располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль и другое необходимое оборудование.

Аэромобильный комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или через оптическую линию связи, если такая возможность есть в точке развертывания.

Представленный на ЦИПР-2026 аэромобильный комплекс связи оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «Иртея».

В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, по данным оператора обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек.

МТС последовательно движется в сторону коммерциализации использования различных высотных платформ для обеспечения покрытия сотовой связи. Можно вспомнить, например, как оператор запустил аэростат с БС в городе Вольск Саратовской области. А теперь предлагает российскому рынку АМКС.

«Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах. Для этого МТС создаст в своих региональных филиалах группы по оперативному развертыванию мобильной связи», - прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Было бы интересно узнать, кто разработал и кто выпускает гексакоптер, являются ли его двигатели и системы управления отечественной продукцией или нет. Впрочем, привязные решения – не что-то уникальное. Интересны технические параметры разработки, например, до какой силы ветра сохраняет работоспособность такая «летающая БС».

