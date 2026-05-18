Мобильная связь: Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании

18.05.2026, MForum.ru

Решение представлено на ЦИПР-2026 и основано на телеком-инфраструктуре компании Yadro. Это не просто очередная демонстрация того, что существуют частные сети. Поверх инфраструктуры p5G работает система мониторинга добычи руды, разработанная компанией Пиклема.

Система технического зрения на основе машинного обучения (ML) обеспечивает мониторинг гранулометрического состава руды. В режиме реального времени идет оценка характеристик горной породы и оперативный контроль качества работ. Данные передаются по сети p5G Билайн в диапазоне 2100 МГц, сформированной с использованием базовых станций и других решений Yadro.

Такие сети могут использоваться на промышленных предприятиях, в логистике, добыче полезных ископаемых, энергетике и других отраслях - в проектах, где требуются локальное покрытие, стабильная передача данных и возможность адаптации сети под конкретный производственный процесс.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:

«Сегодня мы здесь представляем первую частную сеть пятого поколения на отечественном оборудовании Yadro. Это не просто технологический прорыв, а реальный шаг к цифровой независимости российской промышленности. В качестве примера мы специально показали решение для горнодобывающей отрасли, где критически важны скорость и точность обработки больших массивов данных. Уверены, что такие решения будут востребованы промышленностью».

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков:

«Сегодня вместе с Билайном мы показываем прикладной B2B-кейс на отечественном оборудовании Yadro - 5G-сеть для промышленной задачи с использованием компьютерного зрения. У нас уже есть большой опыт совместной работы: от форвардного контракта до технологий, работающих в живой сети для реальных клиентов. Это партнёрство будет развиваться дальше, в том числе в части B2B-направления».

Можно было ожидать, что в сложившихся из-за позиции регуляторов условиях, фокус операторов, применительно к 5G будет приходиться, прежде всего, на решения p5G, адресованные B2B-клиентам. Такие решения обещают всем участником соответствующих проектов достаточно высокую маржинальность при контролируемых затратах на разработку и реализацию проекта. А то, что эти решения к тому же могут демонстрировать «отечественность», делают их вдвойне более перспективными.

