Аналитика: В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая

19.11.2025,
В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая
Отчет Dell’Oro Group за 3 квартал 2025 года фиксирует значительный рост рынка сетей мобильной связи (Mobile Core Network, MCN) — на 14% в годовом исчислении за пределами Китая. Мировой рынок в целом сократился на 2% из-за резкого падения выручки в Китае на 39%, что последовало за аномально высокими показателями в 2024 году.
📌 Ключевой тренд - переход операторов связи на 5G Standalone (5G SA); по последним данным, уже 72 оператора в мире реализуют эту технологию.
В частности, индийский Reliance Jio анонсировал запуск 10 сетевых сегментов с гарантированными SLA, а T-Mobile (США) представила сервис Edge Control для корпоративных клиентов, которым предлагаются мобильные частные сети (MPN) после того, как некоторые из них столкнулись со сложностями с развертыванием частных сетей в спектре CBRS.
Наиболее значимым событием стало коммерческое развертывание сетей 5G-Advanced 12 операторами, включая China Mobile, China Telecom, China Unicom, CTM (Макао), Du (ОАЭ), e& (ОАЭ), HKT (Гонконг), Singtel (Сингапур), Telstra (Австралия), T-Mobile (США), YTL (Малайзия) и Zain (Кувейт).
Ренкинг регионов по объему выручки MCN:
🎈 EMEA;
🎈Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Китай);
🎈Северная Америка и Китай (на равных);
🎈CALA (страны Карибского бассейна и Латинской Америки).
Среди вендоров с долей рынка более 5% лидируют Huawei, Ericsson, Nokia и ZTE. Без сюрпризов.
Что стоит отметить
Активный переход операторов на 5G-Advanced (на основе стандартов 3GPP Release 18) подтверждает сдвиг от ориентации на рынок 5G B2C к корпоративным и промышленным сценариям, где критически важны сегментирование сети (slicing), низкие задержки и гарантированное качество услуг.
Анонсы от Reliance Jio и T-Mobile демонстрируют растущий спрос на управляемые частные сети как услугу — это позволяет предприятиям получать преимущества 5G без сложного самостоятельного развертывания.
Разрыв в динамике рынка между Китаем и остальным миром может иллюстрировать цикличность телеком-рынка, связанную с необходимостью крупных инфраструктурных инвестиций. Китайские операторы, массово развернувшие 5G-SA ранее, сейчас переживают спад, а европейские игроки только выходят на пик модернизации. Это создает благоприятные условия для вендоров Ericsson и Nokia, которые демонстрируют стабильные позиции на рынках вне Китая.
