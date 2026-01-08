Кейсы: Частные сети 5G от Ericsson и Vodafone стали основой цифровой трансформации заводов Cimpor в Португалии

08.01.2026, MForum.ru

Ericsson, Vodafone Portugal и производитель цемента Cimpor, компания с глобальным присутствием, успешно завершили развертывание выделенных сетей p5G SA на трех ключевых производственных объектах в Португалии. Сеть обеспечивает задержку менее 10 мс. Vodafone Portugal выступила интегратором.

Это первая в Португалии частная сеть 5G SA в тяжелой промышленности, развернутая, в частности, на историческом заводе в Алхандре, который работает уже 130 лет.

Чем интересен этот кейс?

К сети подключено около 10 000 IoT-датчиков, отслеживающих вибрацию, температуру и аномалии в работе машин для предиктивного обслуживания.

Подключенные к сети БАС проводят быстрые и безопасные проверки в сложных и опасных зонах производственной территории.

Работники используют планшеты для безбумажной отчетности и «умные очки» с поддержкой решений «удаленный эксперт» и дополненной реальности.

Создаются фотореалистичные виртуальные копии объектов для симуляции и оптимизации процессов.

Что это дало в плане экономики предприятия?

По внутренним оценкам Cimpor, экономия для одного завода – до $1 млн за счет предотвращения простоев; а общий экономический эффект от внедрения достигает $10-15 млн за счет повышения операционной эффективности.

Планы

Успех в Португалии позволил создать тиражируемую модель, которую Cimpor планирует распространить на другие свои предприятия по всему миру.

