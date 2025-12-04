5G: Nokia и Tampnet развернут в Мексиканском заливе крупнейшую в мире оффшорную сеть 5G

MForum.ru

5G: Nokia и Tampnet развернут в Мексиканском заливе крупнейшую в мире оффшорную сеть 5G

04.12.2025, MForum.ru

Финская телекоммуникационная компания Nokia и норвежский оператор оффшорной связи Tampnet объявили о крупном партнерстве по модернизации и расширению сетей связи в Мексиканском заливе. В рамках совместного проекта будет развернута масштабная частная сеть p5G, которая покроет до 400 морских нефтегазовых платформ, буровых установок, судов и ветряных электростанций.

Проект станет продолжением успешного внедрения автономной частной сети SA p5G на нефтяной платформе в Норвегии, реализованной в 2025 году. В Мексиканском заливе Nokia заменит оборудование предыдущих поставщиков (Ericsson и Huawei) на свои базовые станции AirScale 5G. Оборудование будет установлено на всех 120 действующих базовых станциях Tampnet в регионе.

Мексиканский залив — один из ключевых регионов для Tampnet, здесь эта компания управляет как частными сетями, так и критически важной подводной волоконно-оптической инфраструктурой. На сегодняшний день в заливе уже действует сеть 4G LTE. Развертывание p5G обусловлен растущими потребностями отрасли в автоматизации и обработке данных.

Новая сеть 5G предоставит необходимую высокую пропускную способность и сверхнизкую задержку для внедрения передовых технологий, таких как:

  • Удаленный мониторинг оборудования и беспилотные инспекции.

  • Прогнозное обслуживание на основе данных с датчиков.

  • Автоматизация процессов и улучшение коммуникаций для повышения безопасности персонала.

 

💎 Как можно прокомментировать

Хорошая иллюстрация перехода оффшорной энергетики на новый технологический уровень. Стабильная связь и мобильный интернет-доступ становятся основой, обеспечивающей необходимый уровень безопасности, эффективности и возможность перехода к автономным операциям.

Для Nokia этот контракт — свидетельство укрепляющейся позиции на рынке промышленного 5G в стратегически важном регионе. Для Tampnet — развитие цифровой инфраструктуры, которая становится таким же критическим активом, как и физические платформы.

Успех пилотного проекта в Норвегии и его масштабирование в США задает новый глобальный стандарт для связи на морских месторождениях. Скорее всего, этот опыт будет тиражироваться в других регионах мира.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: пятое поколение частные сети выделенные сети 5G связь на воде связь на море

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

28.11. [Новости компаний] 5G: Deutsche Telekom сообщает о достигнутом практически полном охвате населения покрытием 5G / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] 5G: ABI Research обещает взрыв доходов от сегментации сетей 5G / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Аналитика: В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Космическая связь: Nokia нацелилась на модернизацию космической связи до 5G / MForum.ru

29.10. [Новости компаний] AI | ИИ: Nvidia инвестирует $1 млрд в развитие Nokia AI-RAN / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: