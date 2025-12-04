5G: Nokia и Tampnet развернут в Мексиканском заливе крупнейшую в мире оффшорную сеть 5G

MForum.ru
Финская телекоммуникационная компания Nokia и норвежский оператор оффшорной связи Tampnet объявили о крупном партнерстве по модернизации и расширению сетей связи в Мексиканском заливе. В рамках совместного проекта будет развернута масштабная частная сеть p5G, которая покроет до 400 морских нефтегазовых платформ, буровых установок, судов и ветряных электростанций.
Проект станет продолжением успешного внедрения автономной частной сети SA p5G на нефтяной платформе в Норвегии, реализованной в 2025 году. В Мексиканском заливе Nokia заменит оборудование предыдущих поставщиков (Ericsson и Huawei) на свои базовые станции AirScale 5G. Оборудование будет установлено на всех 120 действующих базовых станциях Tampnet в регионе.
Мексиканский залив — один из ключевых регионов для Tampnet, здесь эта компания управляет как частными сетями, так и критически важной подводной волоконно-оптической инфраструктурой. На сегодняшний день в заливе уже действует сеть 4G LTE. Развертывание p5G обусловлен растущими потребностями отрасли в автоматизации и обработке данных.
Новая сеть 5G предоставит необходимую высокую пропускную способность и сверхнизкую задержку для внедрения передовых технологий, таких как:
💎 Как можно прокомментировать
Хорошая иллюстрация перехода оффшорной энергетики на новый технологический уровень. Стабильная связь и мобильный интернет-доступ становятся основой, обеспечивающей необходимый уровень безопасности, эффективности и возможность перехода к автономным операциям.
Для Nokia этот контракт — свидетельство укрепляющейся позиции на рынке промышленного 5G в стратегически важном регионе. Для Tampnet — развитие цифровой инфраструктуры, которая становится таким же критическим активом, как и физические платформы.
Успех пилотного проекта в Норвегии и его масштабирование в США задает новый глобальный стандарт для связи на морских месторождениях. Скорее всего, этот опыт будет тиражироваться в других регионах мира.
