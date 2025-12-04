5G: Nokia и Tampnet развернут в Мексиканском заливе крупнейшую в мире оффшорную сеть 5G

04.12.2025, MForum.ru

Финская телекоммуникационная компания Nokia и норвежский оператор оффшорной связи Tampnet объявили о крупном партнерстве по модернизации и расширению сетей связи в Мексиканском заливе. В рамках совместного проекта будет развернута масштабная частная сеть p5G, которая покроет до 400 морских нефтегазовых платформ, буровых установок, судов и ветряных электростанций.

Проект станет продолжением успешного внедрения автономной частной сети SA p5G на нефтяной платформе в Норвегии, реализованной в 2025 году. В Мексиканском заливе Nokia заменит оборудование предыдущих поставщиков (Ericsson и Huawei) на свои базовые станции AirScale 5G. Оборудование будет установлено на всех 120 действующих базовых станциях Tampnet в регионе.

Мексиканский залив — один из ключевых регионов для Tampnet, здесь эта компания управляет как частными сетями, так и критически важной подводной волоконно-оптической инфраструктурой. На сегодняшний день в заливе уже действует сеть 4G LTE. Развертывание p5G обусловлен растущими потребностями отрасли в автоматизации и обработке данных.

Новая сеть 5G предоставит необходимую высокую пропускную способность и сверхнизкую задержку для внедрения передовых технологий, таких как:

Удаленный мониторинг оборудования и беспилотные инспекции.





Прогнозное обслуживание на основе данных с датчиков.





Автоматизация процессов и улучшение коммуникаций для повышения безопасности персонала.

💎 Как можно прокомментировать

Хорошая иллюстрация перехода оффшорной энергетики на новый технологический уровень. Стабильная связь и мобильный интернет-доступ становятся основой, обеспечивающей необходимый уровень безопасности, эффективности и возможность перехода к автономным операциям.

Для Nokia этот контракт — свидетельство укрепляющейся позиции на рынке промышленного 5G в стратегически важном регионе. Для Tampnet — развитие цифровой инфраструктуры, которая становится таким же критическим активом, как и физические платформы.

Успех пилотного проекта в Норвегии и его масштабирование в США задает новый глобальный стандарт для связи на морских месторождениях. Скорее всего, этот опыт будет тиражироваться в других регионах мира.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: пятое поколение частные сети выделенные сети 5G связь на воде связь на море

--