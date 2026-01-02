Сотовая связь: Итальянский регулятор MIMIT временно выделит частоты 2.3 ГГц для оперативного усиления сетей 5G в ключевых городах

02.01.2026, MForum.ru

Речь идет об таком ценном частотном диапазоне как 2300-2400 МГц. Он относится к средним частотам, оптимальным для 5G, поскольку он обеспечивает баланс между площадью покрытия и емкостью создаваемого слоя сети.

Частоты планируют выделить на неполных 4 года, сбор заявок закончится 31 января 2026 года, а право пользования истечет 31 декабря 2029 года.

Географически использование частот ограничено 6 провинциями с самым высоким потреблением трафика. Милан предположительно получит до 25 МГц; Монца-Брианца – 30 МГц; Болонья – 30; Рим – 15, Неаполь – 50, Палермо – 25. Распродавать лицензии будут блоками по 5 МГц, не более 20 МГц в одни руки на одну провинцию. Ежегодная плата – 122675 евро за каждый МГц. Частоты разрешается использовать только в сетях мобильной/фиксированной беспроводной связи (MFCN), то есть можно их задействовать и в 5G и в LTE.

Скорее всего, участвовать будут все MNO операторы Италии, включая не только TIM, Vodafone Italia и WindTre, но и Fastweb с Iliad.

Временный характер выделения пытаются объяснить тем, что государство, дескать, не хочет принимать долгосрочные решения на рынке, где идет консолидация (имеется в виду слияние Vodafone Italia и Fastweb). На деле, скорее всего, это попытка «выжать» как можно больше средств в пользу ненасытного госбюджета.

Кроме того, у регулятора будет возможность оценить, насколько эффективно участники будут использовать частоты, чтобы более взвешенно принимать решение об их «постоянном» (более долгосрочном) распределении. Впрочем, чем далее, тем более виртуальным становится понятие «постоянный» или «долгосрочный», власти прямо оговаривают право досрочно отозвать разрешения, если возникнет необходимость внести изменения в Национальный план распределения частот (PNRF).

