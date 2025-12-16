Сотовая связь: Южная Корея административными мерами ускоряет переход на полноценный 5G SA

MForum.ru
Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи объявило об административной мере, обязывающей национальных операторов связи завершить модернизацию своих сетей до архитектуры 5G Standalone (SA) в 2026 году. Об этом сообщает Fierce Network.
Суть и мотивы решения, господдержка
До сих пор из трёх крупнейших операторов страны только KT полностью перешёл на 5G SA, сделав это ещё в 2021 году с оборудованием Samsung. Операторы SK Telecom и LG U+ продолжают использовать гибридную архитектуру 5G Non-Standalone (NSA), где 5G-радиочасть управляется устаревшим 4G-ядром, что ограничивает возможности сети. Новое регуляторное требование обязывает подключить все 5G-базовые станции к современному 5G SA-ядру в установленный срок.
Власти мотивируют это решение двумя ключевыми факторами:
Государство обещает операторам ощутимые льготы. Например, снижение платы за перераспределение LTE-частот с 3.4 трлн до 2.9 трлн вон (более чем на 15%) при условии развёртывания более 20 000 indoor 5G-базовых станций, что должно улучшить покрытие внутри помещений.
Глобальная картина развертывания 5G SA
Несмотря на активные разговоры о преимуществах 5G SA (сегментировании ресурса, сверхнизкие задержки), глобальное развёртывание в 2023-2024 годы шло неспешно.
По данным ассоциации GSMA, на начало 2024 года в мире было запущено 47 коммерческих сетей 5G SA. Для сравнения, в январе 2023 года, согласно отчёту VIAVI Solutions, в 23 странах работало 45 таких сетей. То есть рост за 2024 год оказался ничтожным. К середине 2024 года, по данным Analysys Mason, количество работающих сетей 5G SA достигло 50.
В 2025 году ситуация начала меняться. Согласно ноябрьскому отчету Ericsson, количество операторов, запустивших или тестирующих 5G SA, превысило 90, что на 30 больше год к году.
Пионерами выступают Китай, Северная Америка, Японя и отдельные страны Европы. Аналитики ожидают, что основной рывок в переходе на 5G SA произойдет в период с 2027 по 2030 год.
💎 Что стоит отметить
На сегодня «корейский подход», основанный на административном продавливании перехода на 5G SA – уникальное явление в мире. Обычно развертывание 5G SA – коммерческие инициативы операторов. Сеул использует административный ресурс для принудительной модернизации инфраструктуры, считая это вопросом национальной технологической конкурентоспособности.
Станет ли это прецедентом? Возможно. Если стратегия окажется успешной, чего нельзя исключить, учитывая меры господдержки, идущие в комплекте с административными стимулами, это может побудить регуляторов в других странах активнее влиять на темпы технологического перехода для достижения национальных цифровых целей.
