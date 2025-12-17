ИИ. AI: Криптонит разработал метод ускорения настройки базовых станций 5G на базе ИИ

MForum.ru
17.12.2025,
Компания Криптонит (ИКС Холдинг) разработала метод автоматизации настройки ключевых СВЧ-компонентов БС и ретрансляторов сетей 5G с помощью технологий ИИ.
Как ожидается, то позволит ускорить и упростить процесс производства оборудования для сетей 5G, что особенно важно при переходе к серийному производству.
Базовая станция должна одновременно принимать и передавать сигнал через общую антенну. Для этого применяется частотное разделение каналов, за которое отвечает дуплексер. Точность подбора его параметров напрямую влияет на качество связи. При этом настройка дуплексера — трудоёмкий процесс, требующий несколько часов работы опытного специалиста. Одна БС может содержать более 10 радиомодулей и используемых в них дуплексеров. При масштабных установках — в объёме нескольких тысяч станций — потенциальный эффект от автоматизации настройки оценивается в десятки и сотни тысяч часов автоматизированной ручной работы.
фото - пресс-службы Yadro
Для автоматизации настройки разные исследователи пытались применять методы обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL), но такой подход давал результат только на упрощённых моделях. В Криптоните переформулировали задачу так, что её теперь можно решить традиционным и более надёжным методом — обучением с учителем (supervised learning, SL).
Разработанная нейросеть анализирует частотные кривые дуплексера и предсказывает корректировки регулировочных винтов. Дополнительный алгоритм пошагово применяет предсказания нейросети, что снижает риск ошибочной настройки.
«Разработанный нами метод тестировался с помощью симулятора. Он продемонстрировал способность настроить дуплексер до состояния, близкого к идеальному, в среднем за 4-5 поворотов на каждый винт, — пояснил создатель метода Антон Расковалов, аналитик-исследователь отдела перспективных исследований компании Криптонит. — Эта разработка поможет в разы сократить время настройки дуплексеров и снизить требования к опыту настройщика. Он может применяться для тонкой настройки различного радиочастотного оборудования, использующего фильтры СВЧ-диапазона».
До конца 2025 года YADRO запускает серийное производство БС BTS8100 с архитектурой платформы 5G-Ready. Первые партии оборудования будут переданы крупнейшим российским операторам, с которыми ранее были заключены форвардные контракты.
«При успешных испытаниях на реальном оборудовании такой подход можно будет встроить в наш производственный процесс: он ускорит настройку СВЧ-компонентов нынешнего поколения базовых станций, а в дальнейшем может лечь в основу выпуска 5G-моделей», — отмечает Максим Муравьев, ведущий СВЧ-инженер YADRO.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: сотовая связь телеком 5G пятое поколение отечественное оборудование базовые станции Yadro производство оборудования
--
Публикации по теме:
24.04. [Новости компаний] Конспекты. Мнения: Виктор Белов, МТС, о переходе на отечественное телеком-оборудование / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Пятое поколение: Спектр и Криптонит разработают и выпустят радио 5G Open RAN / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] 5G: Фабрика Ericsson США выпустила первые базовые станции 5G / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Пресс-релизы: В России впервые начато производство оборудования LTE / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Тренды: Китайский рассвет. ZTE и Huawei рвутся к мировому господству / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru