5G-сегментирование: В Германии начали предоставлять услуги с использованием сегментирования ресурсов сети 5G SA

17.12.2025, MForum.ru

Уже два оператора, Deutsche Telekom и Vodafone Germany начали предоставлять сегменты ресурсов сетей 5G для гейминга и для предприятий. Но о реальной монетизации пока что говорить сложно. О кейсах рассказывает LightReading.

Сети 5G в Германии за годы, прошедшие с их запусков, достигли высоких показателей развития. Так Deutsche Telekom заявляет о самом большом покрытии 5G SA с охватом 99% населения, в то время как Vodafone утверждает, что ее сеть 5G SA охватывает более 90% населения Германии. Сеть 5G Telefónica O2 охватывает 98% населения, но неясно, какая часть поддерживает автономную сеть.

Deutsche Telekom уже больше года предлагает сегментированную услуги 5G для геймеров с гарантиями качества услуги, такими, как низкая задержка или более высокая скорость. Предложение 5G+ Gaming запущено в октябре 2024 года, обеспечивая доступ к облачному игровому сервису Sora Stream для некоторых устройств Samsung.

В декабре 2025 года DT расширила предложение, добавив облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now, сделав его эксклюзивно доступным через приложение MeinMagenta. Также была добавлена поддержка технологии управления перегрузкой сети L4S (которая обеспечивает низкую задержку, низкие потери и масштабируемую пропускную способность).

Эти сервисы – редкий пока что случай, когда услуги на базе сегментации ресурсов сети предлагаются на рынке B2C. Большинство таких услуг по-прежнему ориентированы на корпоративных клиентов. Например, дочерняя T-Mobile в США запустила 2 сервиса на базе сегментации 5G: T-Priority для служб экстренного реагирования и SuperMobile для бизнеса.

Но, в отличие от B2B услуг, эксперименты DT пока что лишь «рычаги удержания и дифференциации», а не дополнительные источники дохода. В частности, за 5G+ Gaming дополнительная плата не взимается, а GeForce Now предоставляется как ограниченная по времени акция.

«Операторы внедряют сегментирование потребителей в первую очередь для усиления привлекательности тарифов высшего уровня и снижения оттока абонентов с высоким средним доходом на абонента (ARPU), при этом прямая монетизация самого сегмента остается второстепенным (и, на мой откровенный взгляд, слабым) фактором на данный момент», — комментирует Люка Кехо, отраслевой аналитик Ookla.

В Европе есть еще B2C предложения гарантированного качества, но на базе услуг фиксированного беспроводного доступа (FWA) – у Three в Австрии и у Elisa в Финляндии. Но большинство операторов отказались от идеи монетизации сегментирования в сетях 5G SA в B2C сегменте, предпочитая предоставлять его бесплатно.

Исключением является Китай и ряд других азиатских рынков, включая Сингапур и Тайвань, здесь можно найти вполне массово продающиеся услуги на базе сегментирования ресурсов сетей 5G для потребительского рынка.

А что же упомянутый выше Vodafone?

В августе 2025 года этот оператор запустил в Германии услугу сегментирования сети 5G для предприятий под названием Campus Flex. Предложение адресованы предприятиям, занимающимся эксплуатацией беспилотных автомобилей и тем, кто озабочен обеспечением безопасности производственных процессов. Виртуальная кампусная сеть может быть настроена и запущена в течение месяца. Тариф начинается с фиксированной ставки в 2000 евро в месяц «за позицию».

Также предлагается базовая версия за 10 евро за пользователя в месяц, предназначенная для пользователей с меньшими потребностями в данных, например, для подключения беспроводных платежных терминалов на крупных мероприятиях или систем связи «нажми и говори» для общественного транспорта.

По сравнению с частными сетями 5G, Vodafone позиционирует предложение по сегментированию 5G как «более экономичную альтернативу», которую можно быстро развернуть и которая «подходит для небольших приложений или компаний, которые хотят подойти к этому вопросу осторожно», — заявил представитель оператора.

Сегментирование Campus Flex 5G доступно только в Германии, но другие операторы Vodafone планируют в будущем представить аналогичные предложения, добавил представитель.

По данным Ookla, другие европейские примеры коммерческих предложений по сегментации сети 5G для предприятий включают услугу норвежского оператора Ice для Вооруженных сил Норвегии и услугу Movistar Intranet 5G от испанского оператора Telefónica.

Учитывая недавние шаги DT и Vodafone, Германия, по мнению Кехо из Ookla, является, пожалуй, самым передовым рынком сегментации сети в Европе.

По мере развертывания 5G SA все большим количеством операторов начинают появляться попытки коммерциализации сегментации сети. Согласно последнему отчету Ericsson Mobility Report, 33 оператора предлагают сегментацию сети для предоставления дифференцированных услуг связи. Поставщик оборудования обнаружил 118 различных сервисов, из которых 65 доступны на коммерческой основе в виде подписки, дополнительных услуг или пакетных предложений B2B.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: сотовая связь телеком 5G пятое поколение 5G-сегментирование сегментирование сети 5G SA

--