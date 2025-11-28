5G: ABI Research обещает взрыв доходов от сегментации сетей 5G

MForum.ru
28.11.2025,
В ABI Research прогнозируют, что мировой рынок сегментации сетей 5G покажет рост выручки с $6.1 млрд в 2025 году до $67.5 млрд в 2030 году, что соответствует среднегодовому росту около 70%. Об этом рассказывает Mobile World Live.
Грядущий рост выручки аналитики связывают с ростом спроса на сегментацию 5G как в B2B, так и в B2C сегментах рынка.
В аналитическом агентстве ожидают, что к 2030 году на корпоративный сегмент будет приходиться порядка 64% от общего объема выручки.
В странах с развитой экономикой, прежде всего, в Северной Америке и в Европе, как ожидается, потребительский спрос может опережать внедрения в корпоративном сегменте.
Быстрее всего, как прогнозирует агентство, будет расти спрос на решения на основе сегментации в розничной торговле, от стадионов и в сегменте финансовых услуг – там, где требования сравнительно простые, а окупаемость внедрения – высокая. Медленнее будет расти спрос со стороны критически важных секторов, таких, как нефтегазовая промышленность.
Прогнозируется, что на потребительский сектор в сегменте сетевой нарезки в период с 2025 по 2030 год придется $24,3 млрд. За ним следуют розничная торговля - $23 млрд, стадионы - $9 млрд, промышленное производство - $7,8 млрд и финансовые услуги -$2 млрд.
В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион с большим отрывом лидирует на рынке 5G, обеспечивая 91% мировой выручки в 2025 году, в основном благодаря активному развертыванию автономных сетей SA 5G в Китае. Однако агентство отмечает, что к 2030 году доля АТР снизится до 73%, по мере того как другие регионы будут наверстывать упущенное.
Ожидается, что Северная Америка будет отставать от EMEA до 2029 года, после чего, как ожидается, займет 2-е место.
Негативное влияние на рост рынка сегментации сетей 5G, оказала более сложная, чем предполагалось, интеграция SA 5G и облачных инструментов в телекоммуникационные сети. Операторы мобильной связи, включая China Mobile, T-Mobile US и Deutsche Telekom, начинают монетизировать сегментацию сетей, несмотря на первоначальные трудности с заходом в бизнес-сектор.
Исследование ABI также учитывает зрелость рынка смартфонов с поддержкой SA 5G, что расширяет потребительский рынок.
теги: аналитика сегментация пятое поколение слайсинг нарезка прогнозы
