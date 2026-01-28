ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году

28.01.2026, MForum.ru

Пока основные силы Apple сосредоточены на совершенствовании iOS 26 для новейших устройств, компания совершила тихий, но исключительно важный жест в сторону пользователей своей экосистемы. Владельцы 13-летнего iPhone 5s и 12-летнего iPhone 6/6 Plus неожиданно получили обновление iOS 12.5.8.

Причем, это не просто символический патч, а критическое обновление, которое фактически продлевает жизнь этих устройств как функциональных гаджетов ещё на год, до января 2027. В индустрии, где жизненный цикл смартфона редко превышает 4-5 лет, такой шаг выглядит беспрецедентным.

Обновление iOS/iPadOS 12.5.8 не добавляет новых функций и даже не содержит исправлений безопасности в классическом понимании. Его цель сугубо техническая и фундаментальная — продление цифровых сертификатов, необходимых для работы ключевых сервисов Apple: активация устройства, iMessage, FaceTime.

Без этого обновления после января 2027 года эти классические аппараты превратились бы в «кирпичи» или, в лучшем случае, в автономные медиаплееры, лишённые связи с экосистемой. Таким образом, Apple гарантирует возможность использования старых продуктов в инфраструктуре Apple.

Обновление также касается iPad Air (1-го поколения), iPad mini 2/3 и iPod touch 6-го поколения. Эти устройства, выпущенные на базе iOS 12 в 2013-2014 годах, до сих пор могут использоваться как детские первые гаджеты с родительским контролем, дисплеи для умного дома или медиацентры, запасные устройства для экстренной связи, а также коллекционные аппараты, сохраняющие функциональность. Подобный шаг – прямое продолжение политики, когда в 2023 году Apple уже выпускала срочный патч безопасности для тех же устройств.

Что это значит для рынка и имиджа Apple?

Беспрецедентный стандарт поддержки: Пока большинство Android-производителей борются за обещание 4-5 лет обновлений, Apple на практике демонстрирует 13-летнюю поддержку ключевых функций. Это мощнейший аргумент в пользу долгосрочной ценности продуктов бренда.

Экологическая ответственность: Продление жизни миллионов устройств — это реальный вклад в снижение электронных отходов, что становится всё более весомым фактором для потребителей и регуляторов.

Лояльность и доверие: Для пользователей, которые до сих пор используют или хранят свои старые устройства, такой жест укрепляет лояльность к бренду, демонстрируя, что Apple не «бросает» своих клиентов.

Техническое наследие: Обновление показывает, насколько глубоко продумана и обратно совместима инфраструктура сервисов Apple, что является результатом decades-long стратегии.

Конечно, iOS 12.5.8 не про технологии 2026 года. Это про ценность, наследие и ответственность. В мире запланированного устаревания Apple позволяет своим старым продуктам тихо, но с достоинством завершать свой цикл, оставаясь частью живой экосистемы. Это урок всей индустрии о том, что настоящая премиальность определяется не только на старте, но и на финише жизненного пути устройства.