Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры

12.01.2026, MForum.ru

За неделю до официального анонса в сеть просочились финальные детали о камерах предстоящего компактного флагмана Honor. Magic 8 Pro Air, презентация которого запланирована на 19 января в Китае, судя по новой утечке, готов бросить вызов стереотипу о том, что малый размер означает слабые фотовозможности.

Согласно данным авторитетного инсайдера Teme, фоточасть Honor Magic 8 Pro Air будет включать в себя:

Основную камеру 50 Мп (OV50Q): Тот же сенсор с оптической стабилизацией (OIS), что установлен во флагманском Honor Magic 8 Pro. Фокусное расстояние 23 мм.

Ультраширокоугольную камеру 50 Мп (OV50M): Высокодетализированный модуль с углом обзора 112° (эквивалент 16 мм).

Телефото-камеру 64 Мп (OV64B): Объектив с 3.2-кратным оптическим зумом и собственной оптической стабилизацией для чётких снимков на расстоянии.

Фронтальную камеру 50 Мп (OmniVision): Сенсор высокого разрешения для детализированных селфи и видеозвонков.

Такой набор ставит Magic 8 Pro Air в один ряд с самыми оснащёнными камерофонами на рынке, доказывая, что компактность может сочетаться с профессиональными возможностями съёмки.

Внутри компактного корпуса Honor разместила один из самых мощных чипсетов 2025 года — MediaTek Dimensity 9500. Для хранения данных и многозадачности будет предложено до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Устройство получит 6.31-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K. При этом его габариты поражают: толщина составит всего 6.1 мм, а вес — около 158 граммов, что сделает его одним из самых тонких и лёгких флагманов на рынке.

Автономность обеспечат аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 80 Вт. Планшетка будет работать на MagicOS 10 (Android 16) и получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Палитра цветов будет включать в себя белый, чёрный, оранжевый и фиолетовый варианты.

С анонсом Magic 8 Pro Air Honor совершает смелый шаг, атакуя нишу, которую долгое время монопольно занимали Apple iPhone Pro и единичные Android-устройства. Ключевым аргументом станет не просто компактность, а полноценная флагманская функциональность в ультратонком корпусе.

Если характеристики подтвердятся, Honor предложит потребителям редкую в современном Android-мире альтернативу: мощное устройство с продвинутой камерой, которое удобно лежит в руке и не перегружает карман. Это может стать серьёзным вызовом для Samsung, Xiaomi и других брендов, чьи флагманы с каждым годом становятся больше и тяжелее.