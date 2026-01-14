Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения

MForum.ru
14.01.2026,
Компания Honor готовится бросить вызов лидерам рынка в сегменте ультратонких смартфонов. В сети появился очередной тизер предстоящей модели Magic 8 Pro Air, который подтверждает амбициозные цели стать не только одним из самых тонких, но и самым лёгким флагманом текущего поколения, не жертвуя ни производительностью, ни возможностями камеры.
Согласно новым данным, толщина корпуса Magic 8 Pro Air составит всего 6.1 мм. Однако главным достижением может стать вес. Устройство, как утверждается, будет весить всего 155 граммов. Для сравнения Apple iPhone Air весит примерно165 г, а ожидаемый вес Samsung Galaxy S25 Edge составит 163 г.
Таким образом, Honor намерена предложить пользователям, уставшим от массивных «кирпичей», по-настоящему эргономичное и лёгкое устройство, которое не утомляет руку при длительном использовании.
Несмотря на ультратонкий форм-фактор, Honor, судя по всему, не пошла на компромисс с фотосистемой. Модель получит тройную камеру, включая 64-мегапиксельный перископный телеобъектив с 3.2-кратным оптическим зумом — редкий компонент для столь тонких аппаратов.
Основной сенсор будет иметь размер 1/1.3 дюйма, что обещает хорошее качество съёмки, особенно при слабом освещении. Устройство будет доступно в четырёх цветах: Fairy Purple, Light Orange, Feather White и Shadow Black.
Внутри тонкого корпуса Honor планирует разместить топовую платформу MediaTek Dimensity 9500, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Для поддержания такого «железа» в работе будет использоваться аккумулятор внушительной для подобного форм-фактора ёмкости — 5500 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 80 Вт.
Ранее Honor намекнула, что презентация Magic 8 Pro Air состоится одновременно с анонсом эксклюзивной версии Magic 8 RSR Porsche Design. Это указывает на стратегию бренда представить сразу два премиальных флагмана, но для абсолютно разных аудиторий: один — для ценителей эксклюзивного дизайна и максимальной производительности (RSR), а второй — для тех, кто ставит во главу угла эргономику, лёгкость и портативность (Pro Air).
Если спецификации подтвердятся, Honor Magic 8 Pro Air может стать уникальным предложением на рынке, предложив редкую комбинацию топовой производительности, качественной камеры с зумом и рекордной лёгкости в одном устройстве, бросив прямой вызов iPhone Air и будущим тонким флагманам Samsung.
© Антон Печеровый,
