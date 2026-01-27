Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе

MForum.ru
27.01.2026,
Oppo, кажется, решила переписать правила «гонки мегапикселей». Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Find X9s станет уникальным экспериментом. Он станет первым флагманом на рынке, оснащённый двумя 200-мегапиксельными сенсорами в основной и перископной камерах.
Согласно утечке, фотосистема Find X9s будет построена на двух идентичных сенсорах Samsung ISOCELL HP5 с диагональю 1/1.56 дюйма:
Это беспрецедентный шаг. Даже текущий флагман Find X9 Pro обходится одним 200 МП сенсором. Использование одинаковых датчиков для разных задач может обеспечить беспрецедентную согласованность цветопередачи и детализации между основным и зум-объективом — хроническую проблему многих мультикамерных систем. Дополняет комплект 50 МП сверхширокоугольный модуль. Также ожидается внедрение фирменной системы цветовоспроизведения Danxia и мультиспектрального сенсора для точной работы с цветами и тонами кожи.
Несмотря на мощную фоточасть, устройство сохранит удобный форм-фактор. Ему прочат 6.3-дюймовый плоский дисплей разрешением 1.5K. Для достижения рекордно тонких рамок со всех сторон Oppo, по слухам, применит передовую технологию LIPO-упаковки (Low-Injection Pressure Overmolding), уже знакомую по другим топовым Android-смартфонам. Платформой выбран топовый чипсет MediaTek Dimensity 9500+.
Еще один интригующий слух касается батареи. Для смартфона с диагональю 6.3 дюйма заявлена ёмкость около 7000 мАч. Если это подтвердится, Find X9s станет абсолютным рекордсменом по плотности энергии среди компактных флагманов, предлагая автономность уровня игровых монстров. Также упоминаются поддержка беспроводной зарядки, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков и полноценная защита от воды.
Таким образом, Oppo Find X9s намерен доказать, что для прорыва в мобильной фотографии не обязательно жертвовать эргономикой, а единая модель сенсоров для разных задач может стать новым путём к идеальному изображению.
Oppo Find X9s может стать прямым вызовом философии Xiaomi 14 Ultra (огромный сенсор в огромном корпусе) и Samsung Galaxy S26+ (разные сенсоры для разных задач). Если Oppo удастся совместить несовместимое — компактность, гигантскую батарею и двойную 200 МП камеру — это перевернёт представление о том, каким должен быть идеальный флагман для ценителей фотосъёмки. Остаётся ждать марта 2026 года, когда, предположительно, вместе с Find X9 Ultra будет представлен и этот дерзкий компактный «фото-титан».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru