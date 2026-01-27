Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе

27.01.2026, MForum.ru

Oppo, кажется, решила переписать правила «гонки мегапикселей». Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Find X9s станет уникальным экспериментом. Он станет первым флагманом на рынке, оснащённый двумя 200-мегапиксельными сенсорами в основной и перископной камерах.

Согласно утечке, фотосистема Find X9s будет построена на двух идентичных сенсорах Samsung ISOCELL HP5 с диагональю 1/1.56 дюйма:

Основная камера: 200 МП HP5.

Перископная телефотокамера: 200 МП HP5 дополненный объективом с 3-кратным оптическим зумом.

Это беспрецедентный шаг. Даже текущий флагман Find X9 Pro обходится одним 200 МП сенсором. Использование одинаковых датчиков для разных задач может обеспечить беспрецедентную согласованность цветопередачи и детализации между основным и зум-объективом — хроническую проблему многих мультикамерных систем. Дополняет комплект 50 МП сверхширокоугольный модуль. Также ожидается внедрение фирменной системы цветовоспроизведения Danxia и мультиспектрального сенсора для точной работы с цветами и тонами кожи.

Несмотря на мощную фоточасть, устройство сохранит удобный форм-фактор. Ему прочат 6.3-дюймовый плоский дисплей разрешением 1.5K. Для достижения рекордно тонких рамок со всех сторон Oppo, по слухам, применит передовую технологию LIPO-упаковки (Low-Injection Pressure Overmolding), уже знакомую по другим топовым Android-смартфонам. Платформой выбран топовый чипсет MediaTek Dimensity 9500+.

Еще один интригующий слух касается батареи. Для смартфона с диагональю 6.3 дюйма заявлена ёмкость около 7000 мАч. Если это подтвердится, Find X9s станет абсолютным рекордсменом по плотности энергии среди компактных флагманов, предлагая автономность уровня игровых монстров. Также упоминаются поддержка беспроводной зарядки, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков и полноценная защита от воды.

Таким образом, Oppo Find X9s намерен доказать, что для прорыва в мобильной фотографии не обязательно жертвовать эргономикой, а единая модель сенсоров для разных задач может стать новым путём к идеальному изображению.

Oppo Find X9s может стать прямым вызовом философии Xiaomi 14 Ultra (огромный сенсор в огромном корпусе) и Samsung Galaxy S26+ (разные сенсоры для разных задач). Если Oppo удастся совместить несовместимое — компактность, гигантскую батарею и двойную 200 МП камеру — это перевернёт представление о том, каким должен быть идеальный флагман для ценителей фотосъёмки. Остаётся ждать марта 2026 года, когда, предположительно, вместе с Find X9 Ultra будет представлен и этот дерзкий компактный «фото-титан».