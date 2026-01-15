Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t

MForum.ru

Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t

15.01.2026, MForum.ru

Компания Oppo продолжает активно наращивать присутствие на мировом рынке бюджетных смартфонов. Вслед за моделями базовыми моделями A6, было анонсировано трио с индексом A6t. Оно практически полностью повторяет ранее представленные устройства, меняя лишь название и палитру в зависимости от региона.

Модель A6t Pro позиционируется как самая продвинутая. Её ключевая особенность — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Аппарат получил большой 6.75-дюймовый LCD-экран с повышенной частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1125 нит, что для бюджетного сегмента является серьёзным преимуществом.

Основа аппаратной части чипсет Snapdragon 685 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Камеры: основная на 50 МП + вспомогательная монохромная на 2 МП, фронтальная — 8 МП. Защита от пыли и влаги по стандарту IP69. Цветовая гамма Crystal Violet и Crystal White. По сути, это полный аналог модели A6s 4G, представленной ранее, но с новой маркировкой.

Остальные две новинки предлагают более скромные характеристики:

A6t 4G отличается от Pro-версии уменьшенной батареей (6500 мАч), основной камерой на 13 МП, более простой фронтальной камерой и степенью защиты IP64. Он полностью идентичен A6x 4G и будет доступен в нескольких конфигурациях ОЗУ и памяти.

A6t 5G — версия с поддержкой сетей пятого поколения на чипсете MediaTek Dimensity 6300 и с основной камерой на 50 МП. Во всём остальном он копирует A6t 4G и, соответственно, модель A6x 5G.

Представленный набор устройств ставит закономерный вопрос: в чём смысл выпуска множества практически идентичных моделей под разными названиями (A6s, A6x, A6t)? Вероятное объяснение — гибкая региональная маркетинговая стратегия Oppo, где одно и то же «железо» адаптируется под восприятие и нормативы разных рынков под разными индексами. Однако для потребителя это может создать путаницу.

На данный момент Oppo не раскрыла информацию о ценах и точных сроках выхода новых устройств, что является общей чертой для всей обновлённой A-серии. Очевидно, компания делает ставку на максимальное покрытие всех ценовых ниш и региональных предпочтений, даже ценой усложнения собственной продуктовой линейки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

