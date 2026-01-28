Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550

28.01.2026, MForum.ru

В Индии Vivo представляет модель X200T — устройство, балансирующее на грани между доступностью и флагманским уровнем. Это не урезанная версия топовой модели, а скорее «концентрат» ключевых премиальных технологий.

Вопреки тренду на 200-мегапиксельные сенсоры, Vivo и Zeiss делают ставку на качество, а не количество. Фотосистема X200T — это сбалансированное трио равноценных 50 МП модулей, каждый из которых отвечает за свою специализацию:

Основная камера: 50 МП сенсор Sony LYT702 (1/1.56") — для универсальной съёмки.

Cверхширик: 50 МП Samsung JN1 (1/2.76") с автофокусом — редкая и ценная особенность для ультраширокоугольных камер.

Телефото: 50 МП Sony LYT600 (1/1.95") с 3-кратным оптическим зумом.

На передней панели установлена 32 МП фронтальная камера.

Производительность обеспечивает один из самых мощных чипсетов – 3-нанометровый MediaTek Dimensity 9400+ в связке с LPDDR5X и UFS 4.1. Устройство работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6, а Vivo даёт одно из самых амбициозных обещаний в индустрии: 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности.

За автономность отвечает полутвёрдотельная кремниево-анодная батарея 3-го поколения ёмкостью 6200 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки, а также функцией bypass-зарядки для игр.

Корпус Vivo X200T сочетает металлическую рамку и стеклянные панели с высочайшей степенью защиты IP68/IP69. Экран — 6.67-дюймовая 10-битная AMOLED-панель Zeiss Color Master с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, защищённая стеклом Schott.

Vivo X200T выходит в двух конфигурациях:

12/256 ГБ: 59 999 индийских рупий (~€550, £480

12/512 ГБ: 69 999 индийских рупий (~€640, £560)

Продажи стартуют через Flipkart, фирменный онлайн-магазин и офлайн-ритейл с пакетом бонусов (кешбэк, Trade-in, рассрочка). В целом Vivo X200T предлагает не «максимум всего», а идеально подобранный набор топовых технологий (Zeiss, 3 нм, полу-твёрдотельная батарея, сверхдолгая поддержка) по цене, которая на 25-40% ниже, чем у абсолютных флагманов.