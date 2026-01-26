Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57

MForum.ru
26.01.2026,
В базе данных китайского регулятора TENAA появились технические характеристики и изображения смартфона Samsung Galaxy A57. Фото подтверждают, что модель станет эволюционным обновлением популярной серии с небольшими, но заметными визуальными штрихами.
Как и ожидалось, Galaxy A57 сохраняет узнаваемый облик серии с плоскими передней и задней панелями и фирменным выступающим блоком для кнопок питания и громкости на правой грани.
Основное изменение коснулось задней панели. Блок камер получил новую двухуровневую структуру: внешний контур, окрашенный в цвет корпуса, теперь обрамляет внутреннюю чёрную «таблетку», в которой размещены объективы. Такой дизайн добавляет модели немного больше акцента и может лучше гармонировать с цветными вариантами устройства.
Согласно данным из базы, новая модель станет тоньше своего предшественника: её толщина составит всего 6.9 мм против 7.4 мм у Galaxy A56.
Обновлённая запись в TENAA также подтвердила ключевые аппаратные детали:
Ожидается, что Samsung представит Galaxy A57 в конце февраля, незадолго до анонса абсолютных флагманов серии Galaxy S26. Это соответствует традиционному графику компании.
С такими характеристиками и дизайном Galaxy A57 готов занять прочные позиции в среднем сегменте, предлагая пользователям Samsung проверенную формулу: качественный AMOLED-экран, солидную автономность и современное программное обеспечение в узнаваемом и слегка освежённом корпусе. Ключевыми аргументами будут не столько инновации, сколько сбалансированность устройства и надежность бренда Samsung.Особенно в плане программной поддержки.
© Антон Печеровый,
