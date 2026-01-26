Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57

26.01.2026, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появились технические характеристики и изображения смартфона Samsung Galaxy A57. Фото подтверждают, что модель станет эволюционным обновлением популярной серии с небольшими, но заметными визуальными штрихами.

Как и ожидалось, Galaxy A57 сохраняет узнаваемый облик серии с плоскими передней и задней панелями и фирменным выступающим блоком для кнопок питания и громкости на правой грани.

Основное изменение коснулось задней панели. Блок камер получил новую двухуровневую структуру: внешний контур, окрашенный в цвет корпуса, теперь обрамляет внутреннюю чёрную «таблетку», в которой размещены объективы. Такой дизайн добавляет модели немного больше акцента и может лучше гармонировать с цветными вариантами устройства.

Согласно данным из базы, новая модель станет тоньше своего предшественника: её толщина составит всего 6.9 мм против 7.4 мм у Galaxy A56.

Обновлённая запись в TENAA также подтвердила ключевые аппаратные детали:

Дисплей: 6.6-дюймовая AMOLED-панель с разрешением Full HD+.

Процессор: восьмиядерный чипсет с максимальной частотой 2.9 ГГц. Судя по предыдущим утечкам в Geekbench, это может быть новый процессор Samsung Exynos 1680.

Камеры: Основная тройная система включает 50-мегапиксельный главный сенсор, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макро-объектив. Фронтальная камера — 12 Мп.

Аккумулятор и зарядка: Ёмкость батареи составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Память и ПО: Устройство будет предлагаться в конфигурациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ и работать под управлением One UI 8 поверх базе Android 16.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy A57 в конце февраля, незадолго до анонса абсолютных флагманов серии Galaxy S26. Это соответствует традиционному графику компании.

С такими характеристиками и дизайном Galaxy A57 готов занять прочные позиции в среднем сегменте, предлагая пользователям Samsung проверенную формулу: качественный AMOLED-экран, солидную автономность и современное программное обеспечение в узнаваемом и слегка освежённом корпусе. Ключевыми аргументами будут не столько инновации, сколько сбалансированность устройства и надежность бренда Samsung.Особенно в плане программной поддержки.