Мобильная связь: Частные сети 5G станут эффективнее с технологией XCOM RAN?

04.02.2026, MForum.ru

Компания Globalstar, известная своими решениями в области спутниковой связи, заключила стратегическое соглашение с Boingo Wireless, поставщиком решений для распределенных сетей. В рамках этого сотрудничества компании займутся продвижением платформы Globalstar XCOM RAN.

Что такое XCOM RAN и какое отношение к 5G имеет эта технология?

В основе сотрудничества лежит технология XCOM RAN от Globalstar. Она предназначено для создания частных сетей 5G, ориентированных на промышленные и корпоративные применения, такие как автоматизация, робототехника, IoT, энергетические проекты, логистика и другие миссии критического назначения.

Решение XCOM RAN использует программно-определяемую архитектуру, позволяющую гибко настраивать и маршрутизировать сеть. Это обеспечивает высокую гибкость по части масштабирования и внедрения новых функций – для этого достаточно обновить ПО.

Решение соответствует спецификациям 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и O-RAN Alliance (Open RAN), что обеспечивает совместимость с обычными 5G-устройствами. Но это проприетарное решение, не "чистый" Open RAN.

В отличие от традиционных сетей, где используются множество малых ячеек с границами переключения (handoff), XCOM RAN объединяет радиомодули в единую зону покрытия — Supercell. Это устраняет проблемы с прерываниями при переключении между ячейками и снижает интерференцию.

За счёт распределённого MU-MIMO (многопользовательского MIMO) и оптимизации использования спектра XCOM RAN обеспечивает увеличение пропускной способности в несколько раз по сравнению с базовыми 5G-системами. По данным Globalstar, решение может обеспечивать до 4 раз большую пропускную способность в нисходящем канале и до 6 раз — в восходящем. (В идеальном сценарии).

XCOM RAN подключается к функциям управления доступом и мобильностью (AMF) через интерфейс N2, а к пользовательской плоскости (UPF) — через интерфейс N3. Это позволяет реализовывать такие возможности 5G, как сетевые срезы, управление качеством обслуживания (QoS) и маршрутизация трафика. Например, можно использовать один срез (со сверхнизкими задержками) для управления станками или роботами на производстве, а срез с высокой пропускной способностью выделить под систему видеонаблюдения.

XCOM RAN может работать в различных диапазонах, включая лицензированный Band n53 (2,4 ГГц), который принадлежит Globalstar. Он стандартизирован 3GPP и гармонизирован на глобальном уровне. Также поддерживается Band n48 в тех регионах, где он доступен.

Boingo Wireless обладает солидным опытом в проектировании, развертывании и управлении крупными распределенными беспроводными сетями в аэропортах, стадионах, военных базах и многоквартирных домах. С этим опытом, можно ожидать еще более активного внедрения сетей p5G для клиентов партнеров в США и в других странах.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги мобильная связь частные сети p5G проприетарные решения суперсоты XCOM RAN пятое поколение

--