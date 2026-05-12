Микроэлектроника: Индийская Cyient выходит на рынок силовых GaN-полупроводников

12.05.2026, MForum.ru

Индийская инженерно-технологическая компания Cyient (штаб-квартира в Хайдарабаде) объявила о разработке семейства силовых интегральных схем на основе нитрида галлия (GaN), созданных по технологиям американской Navitas.

Новая серия насчитывает 7 устройств с номинальным напряжением 650 В (максимальное - до 700 В), выполненных в стандартном корпусе DPAK с интегрированными функциями управления, защиты и подавления электромагнитных помех.

Линейка адресована для использования в быстрорастущих сегментах: ИИ ЦОД, телекоммуникационная инфраструктура, устройства быстрой зарядки, промышленные системы питания и платформы электромобильности. Коммерческое тестирование первой партии запланировано на июнь 2026 года.

Продукты разработаны по лицензионной технологии американской Navitas Semiconductor. В декабре 2026 года компании анонсировали деловое партнерство: в его рамках Cyient получает доступ к GaN-платформе Navitas для индийского рынка.

Спрос на силовые GaN-приборы в Индии быстро растет, хотя страна пока остается импортером в этом сегменте: в 2024 году объем поставок GaN-устройств в Индию демонстрировал устойчивый рост. По оценке Grand View Research, рынок GaN-полупроводниковых приборов Индии достиг $137,3 млн в 2024 году и, как ожидается продолжит расти до $718,9 млн к 2030 году, что соответствует CAGR в 32,7%.

Дополнительный импульс придают государственные инициативы: в июле 2025 года Polymatech Electronics заложила первый в Индии завод по производству GaN-микросхем с инвестициями около $1,1 млрд и целью выпускать 10 млрд чипов ежегодно к 2030 году, а стартапы вроде Agnit Semiconductors при поддержке IISc Bangalore продвигают локализацию GaN-разработок.

Запуск Cyient отражает тренд: индийская полупроводниковая экосистема переходит от чисто проектного профиля к производственной и продуктовой модели, причем GaN-направление становится одним из приоритетных.

