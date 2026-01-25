Микроэлектроника: Индия делает шаг к постквантовой безопасности: в Гуджарате появится первый центр разработки защищённых полупроводников

25.01.2026, MForum.ru

В штате Гуджарат подписано историческое соглашение: SEALSQ, правительство штата Гуджарат и Kaynes SemiCon заключили меморандум о взаимопонимании (MoU) о создании первого в Индии центра разработки защищённых постквантовых полупроводников.

Центр станет площадкой для:

проектирования и прототипирования постквантово‑устойчивых микросхем;

разработки криптографических решений нового поколения, устойчивых к атакам квантовых компьютеров;

интеграции защищённых полупроводниковых технологий в критически важные инфраструктуры.

Об участниках:

SEALSQ — сингапурская компания‑разработчик постквантовой криптографии и защищённых полупроводниковых решений. У нее есть IP и алгоритмы постквантовой защиты. SEALSQ уже сотрудничает с международными партнёрами в области постквантовой криптографии

Гуджарат обеспечит площадку, льготы, содействие в решении регуляторных вопросов, интеграцию с другими инициативами в области развития полупроводниковой отрасли.

Kaynes SemiCon — индийский производитель электроники и полупроводниковых компонентов. Занимается прототипированием и мелкосерийным производством. Участвует в госинициативах по локализации производства чипов в Индии.

Создание центра называют стратегическим шагом к обеспечению кибербезопасности эпохи квантовых вычислений и укреплению позиций Индии на глобальном технологическом рынке.

