Микроэлектроника: В Индии углубляют программу локализации производства электроники

В Индии углубляют программу локализации производства электроники – правительство обещает стимулировать производство электронных компонентов на $4.6 млрд в ближайшие 6 лет

Индия, как и практически любая крупная страна, сейчас активно озаботилась созданием локализованного производства микроэлектроники и электроники.

В рамках госинициативы в Индии одобрили 22 проекта на сумму 418.6 млрд индийских рупий ($4.6 млрд) с общей задачей роста внутреннего производства электронных компонентов. Это субсидирование будет осуществляться в рамках государственной схемы Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS), запущенной в марте 2025 года.

Приоритетно будут субсидироваться проекты создания предприятий, которые должны будут наладить выпуск электронных компонентов. Поддержку получат проекты не только индийских, но и зарубежных компаний, готовых инвестировать в производство в Индии. В частности, госсубсидии получат корейский Samsung у которого уже есть сборочная фабрика в Ноиде (Уттар-Прадеш) и тайвньская Foxconn. Если говорить об индийских проектах, то одним из получателей субсидий станет Tata Electronics.

Кроме проектов создания новых предприятий, часть поддержки распространится также на производство электронных компонентов. И не только электронных, в частности, планируется поддержать, например, производство медных ламинатов, полипропиленовой пленки для конденсаторов, выпуск печатных плат.

Как ожидается, реализация этих планов позволит создать в Индии 33.8 тысяч прямых рабочих мест. Среди других задач индийской программы ECMS – «приземление» в Индии производственных цепочек – от материалов до готовых модулей, обеспечение собственными компонентами внутреннего рынка и выход на мировой рынок в рамках глобального экспорта.

Министерство электроники и информационных технологий страны (MEitY) сообщило, что на данный момент в рамках программы ECMS одобрено в общей сложности 46 заявок из 11 штатов.

