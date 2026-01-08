Микроэлектроника: В Индии углубляют программу локализации производства электроники

MForum.ru
08.01.2026,
В Индии углубляют программу локализации производства электроники – правительство обещает стимулировать производство электронных компонентов на $4.6 млрд в ближайшие 6 лет
Индия, как и практически любая крупная страна, сейчас активно озаботилась созданием локализованного производства микроэлектроники и электроники.
В рамках госинициативы в Индии одобрили 22 проекта на сумму 418.6 млрд индийских рупий ($4.6 млрд) с общей задачей роста внутреннего производства электронных компонентов. Это субсидирование будет осуществляться в рамках государственной схемы Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS), запущенной в марте 2025 года.
Приоритетно будут субсидироваться проекты создания предприятий, которые должны будут наладить выпуск электронных компонентов. Поддержку получат проекты не только индийских, но и зарубежных компаний, готовых инвестировать в производство в Индии. В частности, госсубсидии получат корейский Samsung у которого уже есть сборочная фабрика в Ноиде (Уттар-Прадеш) и тайвньская Foxconn. Если говорить об индийских проектах, то одним из получателей субсидий станет Tata Electronics.
Кроме проектов создания новых предприятий, часть поддержки распространится также на производство электронных компонентов. И не только электронных, в частности, планируется поддержать, например, производство медных ламинатов, полипропиленовой пленки для конденсаторов, выпуск печатных плат.
Как ожидается, реализация этих планов позволит создать в Индии 33.8 тысяч прямых рабочих мест. Среди других задач индийской программы ECMS – «приземление» в Индии производственных цепочек – от материалов до готовых модулей, обеспечение собственными компонентами внутреннего рынка и выход на мировой рынок в рамках глобального экспорта.
Министерство электроники и информационных технологий страны (MEitY) сообщило, что на данный момент в рамках программы ECMS одобрено в общей сложности 46 заявок из 11 штатов.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Индия господдержка страны - участники рынка производство микроэлектроники производство полупроводников
--
Публикации по теме:
21.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американский чипмейкер Marvell расширяет деятельность в Индии для участия в AI-буме / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Разработан перовскитный мемристор, выдерживающий 1.5 тысячи циклов перезаписи / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае подошли чуть ближе к практическому использованию селенида индия? / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Индия намеревается остановить экспорт РЗЭ в Японию / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Редкоземельные элементы - геополитический аспект / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru