Микроэлектроника: Американский чипмейкер Marvell расширяет деятельность в Индии для участия в AI-буме

Американская компания Marvell Technology, производитель полупроводников, объявила о значительном расширении найма и объемов исследований и разработок (R&D) в Индии. Компания планирует ежегодно увеличивать свой нынешний индийский штат в 1700 сотрудников на 15% в течение следующих 3 лет.

Штаб-квартира Marvell в Индии расположена в Бангалоре. Центр в Хайдарабаде специализируется на решениях для безопасности ЦОД, а команда в Пуне занимается разработкой встроенных решений для сетевых технологий и СХД.

Индия, это крупнейший центр исследований и разработок Marvell за пределами США. Компания инвестирует в передовые технологические процессы, включая 5 нм, 3 нм и 2 нм, и уже продемонстрировала свое первое решение 2 нм на базе техпроцесса TSMC. Кроме того, Marvell совместно с Индийским технологическим институтом в Хайдарабаде (IIT Hyderabad) создала «Исследовательский центр ускорения и разгрузки данных Marvell» для работы с передовыми технологиями.

Хотя Индия все еще вносит небольшой вклад в выручку Marvell, компания ожидает роста по мере расширения местных мощностей ЦОД — Индия сейчас занимает 3-е место в мире по их размерам. Marvell ведет переговоры с крупными облачными провайдерами и местными компаниями, а также обсуждает сотрудничество с местными партнерами по сбору и тестированию чипов (OSAT).

Руководство компании не ожидает, что Индия войдет в число основных рынков по выручке в ближайшие 5 лет, но рассматривает ее как ключевой потенциал на 10-летнюю перспективу.

Расширение Marvell отвечает попыткам правительства Индии развить национальную полупроводниковую промышленность в рамках государственной программы стимулирования объемом $10 млрд.

Нынешнее решение Marvell, это шаг, призванный укрепить позиции компании в гонке в области аппаратного обеспечения для AI. Создание в Индии крупного R&D-хаба и партнерство с ведущими техническими вузами, как ожидается, позволит Marvell укрепить свои позиции в качестве ключевого разработчика специализированных чипов, которые требуются для инфраструктуры следующего поколения.

Этот шаг также отвечает потребностям Индии, поскольку может дать дополнительный импульс развитию ее экосистемы полупроводниковой промышленности.

