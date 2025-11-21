Микроэлектроника: Американский чипмейкер Marvell расширяет деятельность в Индии для участия в AI-буме

MForum.ru
21.11.2025,
Американская компания Marvell Technology, производитель полупроводников, объявила о значительном расширении найма и объемов исследований и разработок (R&D) в Индии. Компания планирует ежегодно увеличивать свой нынешний индийский штат в 1700 сотрудников на 15% в течение следующих 3 лет.
Штаб-квартира Marvell в Индии расположена в Бангалоре. Центр в Хайдарабаде специализируется на решениях для безопасности ЦОД, а команда в Пуне занимается разработкой встроенных решений для сетевых технологий и СХД.
Индия, это крупнейший центр исследований и разработок Marvell за пределами США. Компания инвестирует в передовые технологические процессы, включая 5 нм, 3 нм и 2 нм, и уже продемонстрировала свое первое решение 2 нм на базе техпроцесса TSMC. Кроме того, Marvell совместно с Индийским технологическим институтом в Хайдарабаде (IIT Hyderabad) создала «Исследовательский центр ускорения и разгрузки данных Marvell» для работы с передовыми технологиями.
Хотя Индия все еще вносит небольшой вклад в выручку Marvell, компания ожидает роста по мере расширения местных мощностей ЦОД — Индия сейчас занимает 3-е место в мире по их размерам. Marvell ведет переговоры с крупными облачными провайдерами и местными компаниями, а также обсуждает сотрудничество с местными партнерами по сбору и тестированию чипов (OSAT).
Руководство компании не ожидает, что Индия войдет в число основных рынков по выручке в ближайшие 5 лет, но рассматривает ее как ключевой потенциал на 10-летнюю перспективу.
Расширение Marvell отвечает попыткам правительства Индии развить национальную полупроводниковую промышленность в рамках государственной программы стимулирования объемом $10 млрд.
Нынешнее решение Marvell, это шаг, призванный укрепить позиции компании в гонке в области аппаратного обеспечения для AI. Создание в Индии крупного R&D-хаба и партнерство с ведущими техническими вузами, как ожидается, позволит Marvell укрепить свои позиции в качестве ключевого разработчика специализированных чипов, которые требуются для инфраструктуры следующего поколения.
Этот шаг также отвечает потребностям Индии, поскольку может дать дополнительный импульс развитию ее экосистемы полупроводниковой промышленности.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Индия
--
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Разработан перовскитный мемристор, выдерживающий 1.5 тысячи циклов перезаписи / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае подошли чуть ближе к практическому использованию селенида индия? / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Индия намеревается остановить экспорт РЗЭ в Японию / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Редкоземельные элементы - геополитический аспект / MForum.ru
26.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии надеются выпустить первую собственную пластину с полупроводниковыми структурами по техпроцессу 28нм в 2025 году? / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru