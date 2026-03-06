Микроэлектроника: ROHM передает сборку силовых чипов индийской Suchi Semicon - новый шаг в стратегии «Make in India»

MForum.ru
Японский производитель полупроводников ROHM объявил о стратегическом партнерстве с индийским контрактным производителем Suchi Semicon. Соглашение предусматривает передачу процессов сборки и тестирования (back-end) для силовых устройств и стандартных интегральных схем (IC) на мощности индийского партнера. Начало отгрузок продукции запланировано на 2026 год.
Детали соглашения
Партнерство охватывает широкий спектр продуктов, включая силовые MOSFET-транзисторы, диоды, драйверы и стандартные аналоговые интегральные схемы - ключевые компоненты для промышленной электроники, автомобилестроения и бытовой техники. Речь не идет о передовых чипах, фокус сделан на зрелых технологиях, где требования к надежности сочетаются с необходимостью оптимизации производственных затрат.
ROHM сохранит за собой разработку и производство полупроводниковых структур на пластинах (front-end), передавая Suchi Semicon финальные этапы - сборку и тестирование. Это позволит японской компании диверсифицировать цепочку поставок, снижая зависимость от традиционных производственных хабов в Китае и Юго-Восточной Азии.
Зачем это японцам
Выбор Suchi Semicon не случаен, индийская компания специализируется на услугах OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) и входит в число резидентов, поддерживаемых государственной программой India Semiconductor Mission. Для ROHM это возможность получить доступ к быстрорастущему индийскому рынку и одновременно воспользоваться местными субсидиями.
В целом это отражает глобальный тренд на регионализацию полупроводниковых производств после так называемой пандемии и той геополитической напряженности, которую сформировали за последние годы. Индия позиционирует себя как альтернативу Китаю, предлагая инвесторам не только дешевую рабочую силу, но и растущий внутренний спрос на электронику.
Значение для Индии
Для Индии это партнерство - важный шаг в реализации программы создания национальной полупроводниковой экосистемы. Ранее страна делала ставку на привлечение инвестиций в передовое производство пластин, но столкнулась с трудностями в конкуренции с устоявшимися хабами Тайваня и Южной Кореи (да и в США не особенно хотели бы получить в лице Индии еще одного полноценного, самодостаточного, конкурента).
Сегмент OSAT (сборка и тестирование) оказался более реалистичной точкой входа: он менее капиталоемкий, быстрее окупается и позволяет постепенно наращивать компетенции инженеров. Suchi Semicon получит не просто заказы, но и доступ к технологическим процессам и стандартам качества ROHM, что критически важно для дальнейшего развития отрасли в стране.
Глобальный тренд - диверсификация и рост OSAT
Решение ROHM вписывается в более широкую картину перестройки глобальных цепочек поставок. Крупные производители чипов все чаще передают back-end процессы на аутсорсинг в страны с растущим производственным потенциалом, сохраняя за собой наиболее маржинальные этапы разработки и front-end производства.
Для таких стран, как Индия, это окно возможностей: правительство предлагает субсидии до 50% от стоимости проектов в рамках India Semiconductor Mission с бюджетом $10 млрд. Успех будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить инфраструктурные проблемы и подготовить квалифицированные кадры.
Может ли проект столкнуться с проблемами?
Несмотря на оптимизм, сторонам предстоит преодолеть ряд препятствий. Индийская инфраструктура пока уступает зрелым кластерам Малайзии и Вьетнама, где уже десятилетиями развиваются OSAT-мощности. Также остро стоит вопрос подготовки инженеров, способных работать с требованиями японского заказчика.
Амбициозная цель запустить отгрузки уже в 2026 году потребует от Suchi Semicon быстрого развертывания чистых помещений и отладки логистики. Тем не менее, успех этого проекта может стать сигналом для всей отрасли: Индия готова играть роль не только потребителя, но и производителя полупроводников.
