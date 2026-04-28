Микроэлектроника: Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм

28.04.2026,
Если классическая ячейка памяти DRAM строится по схеме 6F², где F - минимальный достижимый технологический размер, его еще называют feature size. Такая ячейка имеет вытянутую прямоугольную форму: 3F и 2F. Каждая такая ячейка занимает площадь 6F², например, 3F × 2F.
При уменьшении F ниже 10 нм такую ячейку становится сложно изготовить: соседние элементы начинают мешать друг другу, растут утечки тока, падает надёжность.
В этой ситуации Samsung разработал квадратную ячейку 4F² (2F × 2F).
Это обещает экономию площади от 30 до 50%, если сравнивать с 6F². А в итоге на той же площади кристалла помещается больше бит информации. Кроме того, за счет более равномерного распределения электрических полей снижаются утечки и паразитные взаимодействия между соседними ячейками.
Но это только звучит просто - перейти с прямоугольной на квадратную ячейку, разработчику пришлось освоить новый транзистор управления ячейкой. Если в прямоугольной ячейке транзистор располагается горизонтально, на той же плоскости, что и конденсатор, то при переходе к квадратной ячейке меньшего размера места для горизонтального транзистора уже не остается. Поэтому Samsung применила в новинке вертикальный канальный транзистор (VCT), поставив его «на ребро» для экономии площади.
В затворе VCT использован материал, известный как IGZO (оксид индия - галлия - цинка) вместо «классического» поликремния. Для этого материала характерны сверхнизкие токи утечки.
Все эти нововведения в совокупности обеспечивают:
Меньше площадь - больше емкость микросхемы, выход на терабитные микросхемы. До этого, конечно, Samsung должен научиться масштабировать технологию, наладить опытное, а затем серийное производство.
В целом 4F² - не топовый продукт, а, скорее, возможность на несколько лет отодвинуть переход к 3D-упаковке DRAM.
теги: микроэлектроника горизонты технологий 10нм DRAM VCT
